人民网北京7月16日电 近日，中国石油大学（北京）举行2021届毕业典礼，庆祝4559名毕业生圆满完成学业，踏上新旅途。校长吴小林做题为《青春成长正当时》的毕业致辞。

吴小林寄语毕业生们，希望同学们“步伐坚定，以梦想导航，驶向星辰大海；不负时光，以实干创新，抵达美好未来；从容豁达，以宽厚乐观，收获幸福人生。”

中国石油大学（北京）校长吴小林在毕业典礼上讲话。（学校供图）

吴小林校长在题为《青春成长正当时》中的演讲内容节选如下（有删减）——

今天起，你们即将告别大学时光，走向更加辽阔多姿的世界。何以修身，唯有成长；何以齐家，唯有成长；何以报国，唯有成长。我相信，未来你们会以行动宣言，会以能力标记：青年一定行，中国一定能！

再有几天即将迎来党的百年华诞，祖国已全面开启社会主义现代化建设新征程，你们生逢其时。梦想舞台无限大，青春成长正当时！

希望你们步伐坚定，以梦想导航，驶向星辰大海。

梦想是奋发的起点，是可以燎原的星星火种。心底有梦，勇敢追梦，才能梦想成真。

筑梦惟远，立志为先。100年前，心怀民族复兴伟大梦想，中国共产党在一片风雨如晦中成立，秉持初心和梦想，带领中国从站起来富起来到强起来。志不求易者成，事不避难者进。能够将命运与国家、民族休戚与共，人生便提升了高度；能够将个人梦融入中国梦，勇担使命，人生便增加了厚度。要立大志，成大才，努力成长为可堪大用、能担重任的时代新人。

追梦之旅，笃于信念。信念纯粹，坚守可贵。广阔天地，追求不同在于选择不同，道路不同在于韧性不同，得失不同在于格局不同。你们的师兄2004级本科生王鹏宇，也是今年全国五一劳动奖章获得者，他长期奋斗在管网项目建设一线，和刚才给大家寄语的王涛校友一样，他们用坚实的脚印赢得了巨大成绩。坚定信念，把小事做到极致，也是伟大！

希望你们不负时光，以实干创新，抵达美好未来。

100年来，实干创新已成为我们党带领中华民族勇立潮头的密码、凝聚磅礴伟力的源泉。国家如此，个人亦然，事实上，实干创新是中石大毕业生共有的口碑。

以实干开创人生。能力不是天生的，是在学习、实践中习得的。没有经过摸爬滚打、墩苗扎根，就难以切中肯綮、业务精湛。要勇于跳出“舒适圈”，在磨砺中积累自信，在攻坚中提升本领。担当作为，重点在“为”；敢干能干，落脚在“干”。既要有“梦想家”的热情，也要有“实干家”的坚韧。

以创新引领时代。创新是民族进步的灵魂，新时代唯创新者胜，唯创新者强。对诸位而言，创新是科研报国的核心。

在我国石油工业发展的历程中，每一次重大发现和储产量快速增长都离不开地质理论的创新。上世纪50年代，“陆相生油”理论的创新，打破了国外“中国贫油论”的束缚，发现了大庆油田；90年代，“煤成烃”理论的创新，发现了苏里格大气田和克拉2大气田，推动了我国天然气的大发展，石油工业从此走上了油气并举发展之路；近年来，海相碳酸盐岩石油地质理论的创新，发现了我国最古老的海相层系安岳大气田，拓展了油气勘探新领域。

创新蕴藏着生命力，孕育着新希望，青年要敢于做先锋，让创新成为青春远航的动力！

希望你们从容豁达，以宽厚乐观，收获幸福人生。

成功是鲜艳之花，幸福却是常青之树。豁达是风度，幸福是能力，守平常心、具同理心，是成长的真境界。

得失面前平常心，是难能的可贵。平常心是专注于事，尽力而为而又顺其自然。宇宙浩瀚，生命渺小，成败一时，成长一世。没有困难不可逾越，跨过阴霾就是雨霁风轻，跨过迷茫更有海阔天空。要放大格局，相信自己，接纳自己。学会张弛有度、给心灵留白，“张”是“薄发”，“弛”是“厚积”，只有张弛有度的人生，才能幸福而丰富。

与人交往同理心，是温暖的善意。同理心是希望你能理解和尊重别人的感情。关爱他人，善意相待，做到对无利之人，亦尽体贴之心；对无利之事，亦尽分内之责。保持对生活的热忱，每天都是新的一天，每个人都有闪光时刻。多些理解，将心比心、换位思考，你能发现和创造更美好的世界。

同学们，多年磨一剑，一朝试锋芒，临别道不尽牵挂：

要保持乐观，多点耐心少情绪；

要认真工作，让勤奋成为习惯；

要爱惜身体，按时睡觉少熬夜；

照顾好自己，再忙再累也要好好吃饭！

同学们，大学有尽时，成长无绝期。以脚步丈量世界，让未来写满期待，明天定会超出想象！愿你们永远行进在光明大道上！母校永远是你们的家！

(责编：高嘉玮（实习生）、熊旭)