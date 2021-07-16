人民网北京7月16日电 近日，南京大学举行2021届本科生毕业典礼。中国科学院院士、南京大学校长吕建作题为《明德报国，敦行立世》的毕业致辞。

吕建寄语全体毕业生，要怀爱国之心、树明德之志、守敦行之道、葆创新之智，用拼搏奋进的健笔、青春激扬的音符，谱写于时代有为、于国有功、于校有荣、于己有彩的华丽乐章。

中国科学院院士、南京大学校长吕建在毕业典礼上讲话。（学校供图）

吕建校长在题为《明德报国，敦行立世》中的演讲内容节选如下（有删减）——

六月芳华，南雍骊歌，毕业季和毕业生是永恒的亮丽风景，而毕业典礼也正是母校专为你们准备的毕业礼物。在这样一个特别的时刻，我谨代表学校，向毕业同 学们致以热烈的祝贺！向为同学们的成长付出辛勤汗水的老师、员工和家长们致以崇高的敬意和衷心的感谢！

四年前，满怀着对大学的憧憬，你们走进百年南大，成为崭新的南大人。作为学校大类招生培养改革的第一届学生，你们畅游在学科交叉、专业通达的人才培养体系中，听名师讲学，偕同窗共读，融汇品德知识能力，德智体美劳全面发展；你们熏陶在“诚朴雄伟、励学敦行”的校训精神里，与南大同路，与时代同行，传承百年南大的文化血脉；你们经受住了疫情的磨砺，在顺利完成学业的同时积极投身抗疫志愿活动，展现出当代青年应有的责任担当；你们奋进在扎根祖国、放眼世界的征程上，笃行在立足校园、奉献社会的热忱中，书报国之志，写荣校之情，丰富了南京大学的精神品格。南京大学谢谢你们！

这些闪亮的南大时光，将同学们定格在时代、国家与南大的坐标上，是“时代—国家—大学—个人”相互交融的产物，是百年南大薪火传承与南雍学子青春成长互动融通的过程。它生动记录了同学们肩负历史使命，立大志、明大德、成大才、担大任，成长为时代新人的洗礼与蜕变历程；诠释了南京大学扎根中国大地、创建“第一个南大”，落实立德树人根本任务的初心使命。

同学们，作为时代的主人、国家的希望、民族的未来，你们毕业于中国共产党百年华诞到来之际，以优异的毕业成绩向党的百岁生日献礼；你们更需再接再厉，在新的人生舞台上以新的成绩拥抱党的新百年。这一人生舞台，以中国特色社会主义进入新时代新阶段为主旋律，以中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局为背景，打亮在实现“两个一百年”奋斗目标历史交汇的灯光下，它就是在实现中华民族伟大复兴中国梦新征程中，面对时代挑战、把握历史机遇、坚定理想信念，与时俱进砥砺品格、与日俱新升华人生的时代舞台。而你们在新的人生舞台上的命题，就是肩负使命，勇担重任，明德报国，敦行立世。为此，我想向同学们提四点期望：

一要怀爱国之心。“爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本”，也是南京大学办学发展的旨归。郭秉文老校长“不发扬民族精神，无以救亡图存；非振兴科学，不足以安邦立国”的兴教报国理念，柳诒徵先生“国难当头，匹夫有责，国士有责”的呐喊……体现了一代代南大人与时代同呼吸，与民族共命运，谋国家之强盛，求科学之进步的爱国情怀，同学们理应将南大人爱国报国的传统镌刻在灵魂深处，打造为生命底色，让青春在祖国和人民最需要的地方绽放。

二要树明德之志。“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。同学们要努力修身立德，夯实道德根基，将社会主义核心价值观，内化为精神追求，外化为实际行动，自觉抵制不良风气可能带来的心灵迷失，明大德、守公德、严私德。像“两弹一星”元勋程开甲院士一样以国家需求衡量人生价值，像坚守孤岛32年的王同歌校友一样恪尽职守在平凡的岗位上做出不平凡的业绩，像关爱山区儿童志愿支教的袁辉校友一样以知行合一展现高尚作为，自觉追求有高度、有境界、有品位的人生，做有大爱、大德、大情怀的人。

三要守敦行之道。“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成”，要立于正道，更要践于敦行。尤其对南大人来说，“敦行”二字不仅写在校训里，更要传承在血脉中。同学们要贵于行，像李瑞清先生倡导的那样“崇实务本”，做行动的巨人；要敏于行，积极把握时代机遇，以只争朝夕的精神创造人生价值；要恒于行，像二十年磨一剑摘取国家自然科学一等奖的闵乃本院士一样，直面困难挑战，不负青春、砥砺前行，奏响时代强音。

四要葆创新之智。新时代、新征程、新发展理念、新发展格局……“新”是当前的时代主题；“惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜”，创新是新时代的新引擎。同学们要充分发挥青年人思维活跃、创造力旺盛的优势，以敢为天下先的锐气、自我革命的勇气和甘坐冷板凳的定力，保持创新思维，拓展创新能力，坚持守正创新，以青春之我攀卓越之峰，以梦想之我越现实之境，以日新之我创时代之新，在新时代彰显新担当、展现新作为。

聚散有时，未来可期。南京大学永远是同学们的心灵家园和坚强后盾，你们是南京大学无限延伸的根脉和广泛撒播的种子，你们在哪里，南京大学的精神就在哪里；你们在哪里，南京大学的事业就在哪里；你们在哪里，南京大学的奉献就在哪里；总之，你们在哪里，南京大学就在哪里！

执手话别，辞短情长。我想说的话还有很多，但只能把千言万语归结成美好的期望与祝福，衷心祝愿各位同学用拼搏奋进的健笔、青春激扬的音符，谱写于时代有为、于国有功、于校有荣、于己有彩的华丽乐章！

(责编：李依环、熊旭)