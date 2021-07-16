校长在大学毕业典礼上的演讲，是毕业生大学生涯的“最后一课”。这一课，有期许，也有鞭策。好的大学毕业致辞是一首诗、一支歌，启迪心灵、发人深省。

站在时代的浪尖 追逐人生的高度

北京大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

北京大学校长郝平：你们生逢其时，重任在肩，是实现第二个百年奋斗目标的重要战略力量，是与伟大的时代同向同行，被历史和人民寄予深厚期望的一代人，从前是、现在是、未来是。“杂交水稻之父”、共和国勋章获得者袁隆平先生曾经说过，“人就像一粒种子。要做一粒好种子，身体、精神、感情都要健康。种子健康了，我们每个人的事业才能根深叶茂，枝粗果硕。”

清华大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

清华大学校长邱勇：“君行吾为发浩歌，鲲鹏击浪从兹始。”时与势总是在历史正确的一边，时与势总是在朝气蓬勃、昂扬向上的青年人一边。同学们，我相信你们一定能够在大有作为的时代，明大势、谋大事，矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。我也相信你们一定能够在人生最美的年华，乘势而上，振垂天之云翼，开万里之鹏程！

中国人民大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

中国人民大学校长刘伟：承担好青年的使命责任，在众声喧哗中激浊扬清，在利益诱惑下允中守直，担当分内之事、尽到应尽之责，做一个值得托付之人，这应当成为我们的一种追求。

聚焦人类福祉 担当时代重任

武汉大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

武汉大学校长窦贤康：走向可期的未来，我希望你们胸怀祖国，到国家发展和人民最需要的地方去。在祖国广袤的天地里，处处是成就事业的热土，处处是施展才干的舞台，基层边远地区需要你们去贡献才智，科研攻关最前沿呼唤你们去攻坚克难，创新创业第一线亟需你们去开拓奋进，社会服务的各个领域都等待你们去大展身手。

北京协和医学院校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

协和医学院校长王辰：你们要同社会上少数的一种人有所区别。用生物学语言说，这类人的基因组编码上构建了一个显著的“私”字，所表达的功能蛋白则体现了一个大大的“虚”字……协和人一定要心怀“天下为公”的信念。

面向崭新的未来 开辟多元的可能

上海对外经贸大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

上海对外经贸大学校长汪荣明：希望你们与国同梦、为国分忧，在知行合一中，将国之大者转化为心之动者、心之动者转化为行之实者，你们就不再是“5G冲浪”的看客，而是未来中国的脊梁。

北京师范大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

北京师范大学校长董奇：每一代青年都有自己的际遇和机缘，你们正在步入“人机物”三元融合的万物智联时代，信息技术、人工智能等新兴科技刷新着人们对时间、空间和整个世界的认知，你们这一代人正面临前所未有的新机遇、新挑战与新业态。

浙江大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

浙江大学校长吴朝晖：人类的生产生活和学习方式正在发生深刻变革，建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会，成为人类共同面临的重大课题。面向未来三十年，同学们需要主动对接“知识大融通”的发展趋势，以交叉学习理念、多元学习方式认识世界、提升自我，持续增加应对变局、开拓新局的知识储备，努力成为引领自主学习、终身学习的先锋典范。

通过知行的比对 寻找自身的定位

吉林大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

吉林大学校长张希：交流、探讨、争论、求索，形成自己的思想和原则，具备自主学习、解决问题和创造新知识的能力，这才是大学给予你们一生的礼物。有了这份珍贵的礼物，你们会懂得选择，适应环境，明确目标，追求卓越。

四川大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

四川大学校长李言荣：人一生总是充满着各种矛盾和要经历无数次的选择，很多事情表面看是在做选择，其实是在考验我们的选择能力，而选择能力本质上是取决于我们的独立判断力。

穿过未知的挑战 拥抱生活

天津大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

天津大学校长金东寒：在追逐梦想的道路上，你们一定会遇到挫折、坎坷甚至磨难，要始终坚信：再大的坎儿都能迈过去。希望你们始终保持阳光心态，想得开，看得淡，拿得起，放得下。要学会对自己说：如果你不会被自己打败，就没人能打败你。

山西大同大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

山西大同大学校长冯锋：尽管未来你们要面临许多未知的挑战，但依然要学会正确疏导不良情绪，奋斗时给自己打鸡血，落魄时给自己熬鸡汤。同学们不要成了996“打工人”后，还选择报复性熬夜，不要前脚立了FLAG，后脚接着奏乐接着舞。要积极向上，元气满满！

浙江工商大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

浙江工商大学校长陈寿灿 ：为了自己、为了家人，也为了事业本身，我们都必须健康地工作。不要在业绩或学问增长的同时，骨质也增生了；不要还没有成为有突出贡献的中青年专家，腰椎间盘就已经很突出了。

迎接挑战写下奋斗的篇章

江南大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

江南大学校长陈卫：望同学们能够拥有一份包容的心态，多一些欣赏、从容，少一些抱怨、焦虑，把“大志向”与“小幸福”落实到岗位上，把责任与担当分解到每一天、办好每件事、站好每班岗，在奉献集体、帮助他人中收获幸福。

福建中医药大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

福建中医药大学校长李灿东：在我的心目中，路是一步一个脚印踩出来的，虽然每个人成功的倍数有不同，但奋斗是唯一的公约数。

深圳大学校长在毕业典礼上讲话。（学校供图）

深圳大学校长李清泉：同学们，每当周期性的压力到来，母校何尝没有“躺平”的冲动。用历史的长焦观察，许多当时我们认定的“大件事”，或许只是长河浩荡中几朵内卷的小浪花。“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，办学如是，人生如是，韧性就是最精准的定盘星。

真正的青春

从来都不是虚无缥缈的空想

而是脚踏实地

乐观地面对生活中的未知

让我们细细品味这些毕业致辞

为前行注入力量！

（半亩方塘工作室）

(责编：陈畅（实习生）、郝孟佳)