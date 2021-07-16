人民网北京7月16日电 近日，江南大学举办2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式。中国工程院院士，江南大学校长陈卫发表了题为《怀揣理想，奔赴星辰大海》的讲话。

陈卫寄语全体毕业生，希望大家要理想不要仿徨，做一个有家国情怀的人；希望大家要格局不要狭隘，做一个有胸襟气度的人。多一些欣赏、从容，少一些抱怨、焦虑，把“大志向”与“小幸福”落实到岗位上，把责任和担当分解到每一天。

江南大学校长陈卫在2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式上讲话。（学校供图）

陈卫校长在题为《怀揣理想，奔赴星辰大海》中的演讲内容节选如下（有删减）——

值此远航之际，我也在思考母校还能给同学们送些什么。作为一个“惯例”，同时作为一位教育“布道者”，校长总要说些临别赠言、谈点人生体会、聊点希望寄语等。借此机会，我再寄语同学们三句话，希望能对大家有所帮助和启发：

第一句，希望大家要理想不要彷徨，做一个有家国情怀的人。

心中有理想，脚下才有力量。有了坚定的理想，就有了前进的目标、奋斗的动力。100年前，与你们年龄相仿的一批年青人，挺身而出，探索救亡图存之路。不知大家留意没有，最近很多年轻人正被一部号称“火遍剧圈无敌手”的主旋律电视剧《觉醒年代》所圈粉。为什么越来越多的青年认同主旋律剧作？有人说：因为很多青年开始意识到，政治课上原先很多死记硬背，觉得十分遥远缥缈的东西，原来一百多年前真的被一群人当做毕生理想去奋斗、去实践、去追寻、去牺牲。也有人说：当看到那一代青年人为了实现革命理想而奋起抗争，奏响爱国主义之歌时，有一种莫名的抑制不住的“生理性”感动，大家不自觉就泪流满面。

青年有理想，国家有希望。前程似锦，这个前程是我们每个人的，更是我们国家、民族的。去年，大家都亲历了前所未有的抗疫大战，也见证了国家始终坚持人民至上、生命至上。“得其大者可以兼其小”。作为平视世界的新青年，作为教育部直属、国家一流学科建设高校毕业的国家队青年，希望你们胸怀大志，以“国家兴亡、匹夫有责”的情怀，自觉将个人理想融入到国家富强、民族振兴、人民幸福的历史洪流中，勇挑报效祖国的重担，成为有使命感的江南人。

第二句，希望大家要奋斗不要“躺平”，做一个有担当作为的人。

同学们，任何理想，都需要奋斗来实现。人生若要焕发光彩，奋斗才是最好的磨刀石。作为“前浪”的我们也好，作为“后浪”的你们也罢，我们彼此之间存在着“奋斗的共识”。本质上，我们都是“奋斗的一代”。“谁的人生不奋斗？谁的青春不奔忙？”其实大家可以看一看，夜晚、节假日的校园，我们图书馆、自习室灯火通明，广大青年学子埋头苦读；去年的抗疫一线，无数80、90甚至00后青年白衣战士和志愿者逆行出征；各类科研院所、各大企业公司，无数青年人独当一面，意气风发地奋斗在实验室、战斗在创新创业第一线。

奋斗者最美丽，这是中国人的行动哲学。国家如此，学校如此，个人也是如此。自古雄才多磨难。明代思想家王阳明提出：“人须在事上磨，方立得住。”这些都告诫我们，唯有自强不息、奋斗不止，才能脱颖而出、才能担当作为。没有白费的努力，也没有碰巧的成功。躺平虽无罪，但奋斗更有理。作为母校，特别希望你们在人生的道路上多一些平坦，少一些坎坷，但在实现民族伟大复兴和个人抱负的征程上，挫折阻碍总不可避免，我们仍需接续奋斗，永不懈怠。

第三句，希望大家要格局不要狭隘，做一个有胸襟气度的人。

格局，就是以长远的眼光看问题、以宽大的胸怀做事情，而不是拘泥于一个狭小的世界。“再大的烙饼也大不过烙它的锅。”我们是否能烙出满意的理想和所希望的未来，完全取决于烙它的那口“锅”。这口锅就是我们的“格局”。你到底是在砌墙，还是在盖一幢高楼，抑或是在建一座新城市，完全取决于你的格局和境界。

在新的征程中，希望同学们走上社会、走上岗位后，既要有利益考量，更要有理想情怀，肩负好实现个人价值和服务国家建设的双重责任，矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。此外，也希望同学们能够拥有一份包容的心态，多一些欣赏、从容，少一些抱怨、焦虑，把“大志向”与“小幸福”落实到岗位上，把责任与担当分解到每一天、办好每件事、站好每班岗，在奉献集体、帮助他人中收获幸福。

同学们，你们毕业的今年，恰逢中国共产党建党100周年。你们生逢其时，你们现在的幸福生活就是《觉醒年代》的“续集”，你们的“剧情”才刚刚开始，我们也特别期待未来有江南人更多的精彩演绎。

最后，作为你们的学长、师长、校长，我就千言万语化作一句话：长空万里，好风正劲，祝各位同学怀揣理想，奔赴各自的星辰大海！

(责编：冷佩遥（实习生）、熊旭)