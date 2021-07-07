原标题：硕士女孩暂停求学报春晖

杨竹梅（左）耐心地哄母亲进食（6月22日摄）。每一次喂饭都要持续一个多小时。

2017年的秋天，对安徽省望江县女孩杨竹梅来说，可谓悲欣交集。还沉浸在被安徽大学录取为硕士研究生的喜悦中，却收到远在浙江打工的母亲突患重病的消息。

从“鬼门关”被拉回来的母亲生活不能自理，需要人陪护。为了照顾母亲，杨竹梅申请了休学，和哥哥带着妈妈辗转多个城市求医，却收效甚微。生活的重担让哥哥的身体也出了问题。杨竹梅并不放弃，她扛下所有，让哥哥休养，自己打零工补贴家用。

几年来到处求医，杨竹梅家中已负债累累。当地政府得知情况后，为其办理了低保。县民政部门还为杨竹梅的母亲发放了补助。“多亏了国家的新农合，医疗费大部分都能报销。妈妈神智逐渐清醒，体重也增加到40多公斤，医院和身边的人都觉得这是个奇迹！”杨竹梅说。

如今，杨竹梅又面临一个关口：若再拖延一年，研究生学籍就将注销，可母亲的命在自己手上，她不能放手。学校了解到她的近况，为她争取了4000元的救助，不少老师、同学和老乡也伸出援助之手。她的导师多次打来电话，表示要帮她补课，让她尽快追赶学业。这些善意和关怀杨竹梅铭记于心。

每当夜深人静母亲睡后，杨竹梅便拿出书本，在病床边学习。目前，她已学完一部分课程。这个坚强的女孩对未来充满着期待：“我最大的愿望，就是能查清妈妈的病情，让她得到更有效的治疗，也期望能早日回到朝思暮想的校园。”

新华社记者 陶明 摄

(责编：郝孟佳、温璐)