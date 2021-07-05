原标题：从内容到形式都“活”起来虚拟仿真技术升级思政课体验

“请各位同学站在陈独秀和李大钊身旁。”6月27日下午，在全新落成的北京理工大学（以下简称北理工）虚拟仿真思政课体验教学中心，该校马克思主义学院思政教师张虹正将学生带入新文化运动的历史场景中，让他们切身感受波澜壮阔的“觉醒年代”。

“这种形式特别酷，有一种和历史对话的感觉，仿佛自己就在现场。”体验过课程的学生感慨，“思政课竟然还能这么上！”

近年来，将虚拟现实技术（VR）应用于思政课堂，已成为高校思政课建设的重要方向。但受到头戴式VR设备规模和平台场地等因素限制，VR始终无法应用于大规模思政教学，国内高校VR思政教学大多仍停留在实验阶段。2021年，在建党百年之际，北理工党委结合良乡校区建设，专项划拨200平方米场地，立足马克思主义学院在VR思政教学方面取得的优势，建成全国高校范围内首个虚拟仿真思政课体验教学中心，推出国内高校首个思政课VR沉浸式体验教学模式。

该教学中心可以同时容纳100人开展VR思政课教学体验，完全能够满足目前30—60人思政教学班的授课需要，从而推动VR真正走入思政课堂。

“我们针对VR特点，充分运用镜头语言，改变传统叙事教学模式，将教学内容编入历史事件的展示过程之中。”青年教师吴倩说，“作为新时代的思政课教师，要牢牢抓住学生群体的特点，不仅要有深厚的理论基础，还要有较强的信息技术素养。”老师们运用专业化的技术手段和平台，让技术真正服务于课堂，让思政课从内容到形式全部“活”起来。

“沉浸式智慧教育的探索将虚拟仿真、影音视听和在线学习集成在一起，形成更震撼、更丰富、更直观、更形象的视听盛宴。”在现场观摩了思政课教学的北理工马克思主义学院教授李林英表示，办好新时代思政课，需要做很多创造性工作。运用丰富的教学资源，推动现代信息技术与思政课深度融合，也是北理工思政课建设的鲜明特色。

2019年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》指出，要大力推进思政课教学方法改革，提升思政课教师信息化能力素养，推动人工智能等现代信息技术在思政课教学中应用，建设一批国家级虚拟仿真思政课体验教学中心。

北理工党委副书记包丽颖透露，校方将大力推动虚拟仿真思政课体验教学中心的建设，实现对思政课课程的全覆盖，构建常态化与动态化相结合的长效运行机制，打造立德树人的综合教育平台。（记者 张盖伦）

(责编：李依环、温璐)