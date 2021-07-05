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天津大学设计年展呈现工业之美

2021年07月05日09:24 | 来源：科技日报
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原标题：天大设计年展呈现工业之美

可以个性化定制化设计的防护口罩、能指导新生儿父母科学照顾婴儿的“兔宝宝机器人”、为医生“省力”的手术机器人主操作台……日前，天津大学在学校郑东图书馆举行第七届设计年展，由师生创作的数百件前沿工业设计作品饱含科技元素和工业之美，带参观者“走进未来美好生活”。

据介绍，工业设计是一门以工学、美学、经济学为基础对工业产品进行设计的学科，是各种学科、技术和审美观念的交叉产物。一名优秀的工业设计师也是不断改进人类日常生活方式的“科技画家”，要具备扎实的工程技术素养和人文艺术知识。

天津大学设计年展于2015年首次举办，至今已走过7个年头，天大人的设计作品和奇思妙想也成为企业和社会关注的焦点。今年天津大学第七届设计年展由机械工程学院工业设计专业和宣怀学院联合举办，共展出优秀设计作品114件。本次展览从资料搜集、展场策划、视觉设计到文案撰写、展场搭建均由学生们在短短一个月时间内完成。今年展览的主题是“七棱镜”，据负责教师介绍，这次设计年展旨在表达设计师超出六感之外的第七感，即设计之感，“我们希望同学们将灵感幻化成七彩之光，展示设计的无限力量！”（陈曦 焦德芳）

(责编：李依环、温璐)

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