原标题：把最美的舞姿献给党 - 福建日报数字报

6月28日晚，庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》在国家体育场“鸟巢”盛大举行。演出以大型情景史诗形式呈现，综合运用多种艺术手段，生动展现中国共产党百年来带领中国人民进行革命、建设、改革的壮美画卷。

此次演出，我省从各大院校组织416名舞蹈专业学生参加排演，他们用激情点燃青春——

男生们在福州排练《怒吼吧 黄河》。受访者 供图

在京训练期间，福建团参加升国旗仪式和誓师大会。受访者 供图

“我们先是在福州封闭训练，后又进京训练。参演的学生甚至带队老师都是第一次参加国家级排演任务，演出经验有限，舞蹈基础不一，要训练到浑然一体非常难。”福建团总领队梁洪说，大家没有双休日、没有节假日，每天坚持上午、下午和晚上三个时段刻苦训练，圆满完成任务。

排演中，20名学生递交入党申请书

为了这次神圣而特殊的任务，集美大学音乐学院抽调了18名舞蹈专业男生参加排演。

“很多困难意想不到。比如北京气候干燥，一些人进驻B场排练不久，身体就开始出现不适，但个个都咬牙挺了过来。特别是6月25日录制那天，天降大雨，正好赶上福建演员上场，大家冒雨表演，依然精神饱满。”集美大学领队薛峰老师说，参演人员信念坚定，一定把最美的舞姿献给党。

厦门小白鹭民间舞艺术中心实习演员柳振宇此次随厦门艺术学校参加排练，任福建团九连一班班长。排练期间，他膝盖旧伤复发，仍强忍疼痛坚持排练。5月20日，他向福建团临时党支部递交了入党申请书。

和他一样，福建团在参演期间递交入党申请书的，还有19名学生。

这是一次生动的党课，也是一次精神的升华。梁洪说：“这场《伟大征程》见证了这些年轻人开启人生的新征程。他们不少还未到入党年龄，但这段经历已在他们心中埋下了红色种子。”

华侨大学音乐舞蹈学院学生夏郁翔参演《怒吼吧 黄河》和《行进的火炬》两个节目，他对角色的塑造几近痴迷。“我外公‘光荣在党50年’，我临行之前，他语重心长地嘱咐我‘一定要做好党交办的工作’。”

集美大学学生康蔚澎感叹道：“这是一次百年一遇的艺术实践经历，在排练最艰难的时刻，我脑子里想的不是放弃，而是骄傲，总能想方设法让自己振作起来。”

舍小家，大家都是轻伤不下“火线”

为了尽善尽美地呈现演出效果，学生们持续高强度训练，受伤在所难免，但没有一个人轻易退缩。

厦门演艺职业学院73名学生亮相第一篇章“浴火前行”中的歌舞《土地》，担任意气风发的旗手。在他们当中，张伟和卞靖涛就曾先后受伤，一个手腕挫伤，一个脚踝扭伤，但他们仍坚持每日随队出发，就算一时没法上场，也要在场外用心看，记住导演组给出的每一处修改意见，确保伤好之后能顺利回到队伍中。

集美大学学生覃昌宇排练时脸上不慎被划开了口子，但他冒着“破相”的风险坚持一遍遍带妆彩排。另一名学生周向明右手脱臼，却忍痛不下“火线”，排练中更加专注刻苦，除了右手不能动，其他动作堪称完美。

厦门艺术学校带队老师郭志伟接到训练任务时，大女儿仅两岁多，小女儿刚出生两个多月。团里曾安排郭志伟轮休，让他回家看看孩子。但一想到还在紧张排练的学生们，他婉言谢绝了。“我不但要全程陪学生们一起排练，排练之余还要带他们上专业课，真的是一刻都耽误不起。虽然错过了大女儿三周岁生日和小女儿百天，但我相信，等她们长大了，一定会为爸爸骄傲。”无独有偶，在学生临时受伤缺人的情况下，省艺术职业学院教师余丰缘挺身而出顶替上场，确保节目圆满完成。

接到排练任务时，福建师大音乐学院舞蹈班学生葛青隆的祖母病重，他含泪入队。演出之际，他的老家又遭遇洪灾，由于父母在外工作，年迈的祖父母被转移到临时安置点。他把对家人的担忧埋在心底，坚守到最后一刻。

“这是一次用青春、用舞姿讲好党的百年征程的好机会，也是专业成长、艺术实践、提升个人专业能力的好机会。”福建师大领队吴登闽老师表示，排演《伟大征程》的过程确实像一场征程，水土不服、思念家人、节目压力等困难，都给大家带来挑战。“但这一切磨砺都是值得的！”（记者 树红霞）

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