近日，来自湖南大学的一批外国留学生，来到湖南省长沙市政协联点村——宁乡市双江口镇槎梓桥村，感受乡村振兴驻点示范村的美丽变化。

映入眼帘的是一栋栋整齐划一的楼房，白墙黛瓦，错落有致，屋前，平整宽畅的沥青道路交叉纵横，村子依山傍水，宛如画中。

古老梓水河，犹如一条舞动的彩带，穿境而过，注入茫茫团头湖，汇入滚滚湘江。留学生问村党支部书记周尚军，为何靠近花猪养殖场和奶牛场的梓水河还那么清澈？周尚军告诉他们，“连续6年，支村两委都组织人员对辖内的6公里梓水河道进行清淤，为的就是保持并改善水质。”河岸两厢种植的垂柳、桂花树枝繁叶茂，郁郁葱葱，梓水河更是干净得如少女水汪汪的眼眸。

踏着梓水河的歌声，留学生们走进了正在建设施工的黄鳝塘美丽屋场，学工程专业的伊拉克小伙赵纳，带领外国朋友帮助村民搬砖铺砖。随后，他们来到杜家桥美丽屋场，这里住着63户近300人，平整的水泥路蜿蜒通向家家户户的庭院。村民们热情地招呼外国朋友喝芝麻茶、吃水果。在屋场附近，有一处生态污水处理池，村民家中排放的生活污水，经过雨污分离、三级化粪池系统，通过收集井汇流到这里，在沉淀区、发酵区、沙石过滤、生态过滤等环节“脱胎换骨”后，化作一股清流进入田间溪渠。

走进优卓牧业奶牛场，树木葱郁，花果飘香，以优卓牧业为龙头的槎梓桥现代农业产业示范园正逐步形成。一个集奶牛养殖、牧草种植、赏花品奶、生命教育、儿童科普、民俗旅游为一体的现代农业示范园区正展现在人们面前。

产业兴村，一二三产业融合发展的背后，凝聚了村党支部的主动作为，凝聚了村民的辛勤奉献。2015年，槎梓桥村引进优卓牧业，村中落实青苗补偿、土地流转等措施，促使项目顺利落地。2016年，村流转牧草基地1500亩，2017年，流转奶牛主题农庄和花海基地500亩。当前牧场有存栏奶牛1100头，日产鲜奶9吨。200亩花海牧场日吸引游客达千人，解决在地就业40余人，每年为村级集体经济增收15万元。

各级党组织积极落实党中央乡村振兴战略，现代企业与美丽乡村和谐发展，给槎梓桥村带来了前所未有的发展机遇。槎梓桥村先后荣获湖南省卫生村、长沙市乡村振兴示范村、长沙市文明村、长沙市垃圾分类示范村、长沙市五星级村庄等称号，乡村振兴充满生机。

返回的路上，留学生们在村文化墙前驻足，仔细阅读起科学家周光召和高碧岑等众多名人的光辉事迹。临别时，他们在留言簿上写道：“我被槎梓桥村的美丽和文明风尚所感动。愿世界有更多的槎梓桥村！”（文树勋 刘忠诚）

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