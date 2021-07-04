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职业教育课程思政建设工作研讨会成功举办

2021年07月04日09:20 | 来源：新华网
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6月29日，为喜迎中国共产党成立100周年，落实《教育部办公厅关于开展课程思政示范项目建设工作的通知》要求，做好职业教育领域国家级示范课程资源的宣传共享工作，高等教育出版社和新华网联合举办了职业教育课程思政建设工作研讨会。本次会议深入学习教育部课程思政建设工作推进会精神，聚焦职业教育课程思政建设，与会单位和专家学者充分介绍交流了国家级课程思政示范项目建设的经验做法，献上了对中国共产党百年华诞的礼赞和祝福。

会上，高等教育出版社副总编辑贾瑞武，新华网总裁助理姚予疆出席并致辞，教育部职成司有关处室介绍了职业教育课程思政主要特色亮点，以及下一步工作考虑。会议邀请了黄河水利职业技术学院“GNSS定位测量”课程思政示范课程负责人何宽、天津医学高等专科学校“医学影像诊断”课程思政示范课程负责人任津瑶、山东商业职业技术学院“市场营销基础”课程思政示范课程负责人王鑫、北京市商业学校史晓鹤工作室主任田禾、浙江金融职业学院课程思政教学研究示范中心孔德兰，分别从宏观与微观、政策与理念、研究与实施等不同角度，分享了课程思政建设的经验。

据了解，共有359.7万人次在线观看了直播，还有不少学校组织了统一集中收看，推动了课程思政建设优质资源更大范围共享。后续，高等教育出版社、新华网还将会同有关媒体和单位组织系列活动，加强职业教育课程思政资源建设和推送展示，为形成“校校有精品、门门有思政、课课有特色、人人重育人”的良好局面作出更大努力。（郭亚丽）

(责编：陈羽、刘圆圆)

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