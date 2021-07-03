原标题：“希望学子心向党”主题活动开展

主题活动中，永泰县盖洋987希望小学学生们用绘画献礼建党百年。

本报讯 （记者 魏桂莲 通讯员 郑小芳 陈芳婷 文/图） 近日，共青团福建省委、福建省希望工程办公室、福建省青少年发展基金会联合廖俊波乡村教育基金，开展福建共青团“铸魂筑梦”主题活动·廖俊波乡村教育基金“希望学子心向党”活动。

团省委相关负责人介绍，本次活动分别在南平政和、福州永泰、三明泰宁、龙岩连城、宁德霞浦等地希望小学持续开展，通过少先队主题队日活动、希望工程一堂课、捐赠“希望工程红色文化阅读包”等形式，开展学党史、学廖俊波精神、红色文化宣讲、希望学子向党旗致敬、跟党说句心里话等活动，引导青少年学党史、感党恩、听党话、跟党走，赓续红色血脉，传承红色基因。

根据廖俊波同志亲属意愿，2019年12月，在福建省青少年发展基金会设立“廖俊波乡村教育基金”。基金成立以来得到了社会各界大力支持，筹集捐款950万余元，在团省委指导下，通过开展希望工程助学，促进乡村教育发展；实施“爱政和计划”，支持青年创业创新发展。

(责编：梁秋坪、任佳晖)