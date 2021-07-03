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北京市将组织1至5年级学生暑期托管

不组织学科培训和集体授课 学生以就近的原则参加托管服务

2021年07月03日10:31 | 来源：北京青年报
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本报讯（记者 武文娟）北京市学生暑期托管服务将于近日启动。日前，北京青年报记者从北京市教委了解到，暑假期间，北京市基础教育系统为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，以学生为本，帮助家庭确有需要的学生过好暑期生活，将由各区教委组织面向小学1年级至5年级学生的托管服务。

各区教委本着公益、志愿的原则组织暑期托管服务，根据各区的实际情况，计划以街道、乡镇为单位确定托管服务承办学校，学生以就近的原则参加托管服务。托管服务内容主要包括提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等。不组织学科培训和集体授课。适当收取费用，对家庭困难学生免收托管服务费用。

市教委要求，托管服务承办学校要做好学生安全工作，认真落实疫情防控各项要求，实行校园封闭管理。学生的健康成长，离不开学校家庭社会的共同关心和支持。市教委倡议社会各界和相关单位，充分发挥资源优势，积极志愿为中小学生提供暑期托管服务。希望家长科学合理安排学生的暑期学习、生活，做好管理和教育工作，促进学生健康成长和全面发展。据悉，学生和家长可按照各区明确的报名方式报名。

(责编：梁秋坪、任佳晖)

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