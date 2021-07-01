原标题：朝阳区用新生代语言讲好党史故事

如何让党史这一精神甘露更好地滋润当代年轻人与教师的心？自从开展党史学习教育以来，朝阳区教育系统立足实际，突破壁垒，在日常生活和别开生面的思政课上讲好党史，在各种活动形式中歌颂百年强音，以解决实际困难铸就百年初心。朝阳区委教育工委用年轻人喜欢的新生代语言，讲述党史故事，引导学生厚植爱党爱国情怀，为青年一代传递中国好声音。

党史融入日常

润物无声“学”百年历史

了解中国共产党百年来的砥砺前行，党史是最佳窗口。如何让朝阳师生通过党史学习教育深刻领会红色精神，朝阳区委教育工委研究制定党史学习教育工作方案，以上率下，从干部到党员再到师生日常，将党史学习教育做到润物细无声。

干部在党史学习教育中，起到带头示范作用。朝阳区委教育工委理论学习中心组坚持原原本本学、全面系统学、实际跟进学、联系实际学，强化理论武装，增强落实本领。

党员教师持续跟进学习党史。机关各党支部和基层学校党组织利用“三会一课”、书记“讲党课”、“学党史日”等形式，集中学习《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等材料，重点内容有交流、有探讨、有提升，推动党史学习教育入脑、入心。

最重要的是，如何让党史融入师生日常，让师生在教学活动中接受党史学习教育。朝阳区委教育工委成立了“朝阳区中小幼职思政教育一体化建设”重点项目，形成各学段纵向贯通的一体化教研机制，引领一线教师在课堂教学中有机融入党史学习教育，形成课堂教学协同效应。

此外，朝阳区委教育工委还着力打造红色课程，利用红色教育基地，组织开展“党的光辉照我心”中小学“六个一”研学活动，各学校走进国家博物馆、首都博物馆、军事博物馆、抗日战争纪念馆、新文化运动纪念馆、香山革命纪念地等红色教育基地。通过实地实物、鲜活讲解、互动体验开展现场教学，引导青少年深刻认识中国共产党的光荣历史和丰功伟绩，厚植爱党爱国爱社会主义情感。

凝聚力量宣讲800余次

党史教科书“讲”百年奋斗

党史是最生动的“教科书”，如何通过党史宣讲引导师生从中汲取丰富营养，做到知史爱党、知史爱国、知史爱社会主义，朝阳区委教育工委凝聚了各方力量，专家、宣讲团与师生同上阵。目前，辖区内共开展宣讲800余次，覆盖师生近20万人。

朝阳区委教育工委邀请了中国人民大学、国防大学等院校知名党史专家以及中华人民共和国开国上将陈士榘将军之子、军旅作家萧锋将军之女、革命先烈李大钊孙子、马骏烈士孙女等革命后代，讲述党的百年奋斗历程，分享革命先烈故事，引导师生不断增强情感认同，凝聚精神力量。

宣讲团成为“移动宣传员”，将党史学习教育覆盖到更广大的师生群体。从区内16个党建研究分会中层层选拔出优秀宣讲员组成百姓宣讲团，走进学校、走进社区、走进直属单位，围绕中国共产党成立以来的重大事件、会议等开展巡回专题宣讲，营造党史学习教育的浓厚氛围。

结合学校和学生特点，贴近青少年需求，朝阳区委教育工委在全区组织开展“四个100”活动，即百名学生在建党百年讲好百名英雄的100个故事，多种形式开讲英雄故事。例如，朝阳区芳草地国际学校成立红领巾宣讲团和“小小讲解员”队伍、首师大附属实验学校红领巾广播台开设“队员学党史、党员微党课”栏目、中国音乐学院附属北京实验学校开展红领巾读“百年”主题活动、朝阳区新源里第二幼儿园开展“小不点讲英雄”交流活动等，通过各类活动，用红色基因培根铸魂，革命薪火得以代代相传。

创新活动内化学习

书香诗话“颂”百年

党史学习教育，不仅要学习理论，更要与日常生活结合起来，尤其是将学习教育与艺术实践相融合，才能更好地内化党史。

朝阳区委教育工委先后组织了“唱支歌儿给党听”、妙笔生花写百年、品味书香颂百年、翰墨丹青绘百年的活动，让学生在有趣多样的文化活动中，将党史的学习内化成品格修养。

在师生通过网络歌咏比赛形式展现的“唱支歌儿给党听”活动中，朝阳区200多所中小学、20余万师生参加，抒发对党和祖国的热爱，部分录制作品被学习强国等新媒体平台收录转载。

在妙笔生花写百年活动中，通过“童谣唱响新时代”原创童谣征集、“百年党史润我心”诗歌创作、“永远跟党走 奋斗新征程”主题征文等形式，师生书写爱国主义文学作品，表达对祖国的热爱之情。

在朝阳区中小学党史学习教育的创新活动之一——品味书香活动中，第二外国语学院附属小学举行“永远跟党走 中华经典颂”诗词展示活动、朝阳区教育研究中心附属学校组织“朗读者——童心向党为你读诗”系列活动，抒发爱党情怀、赓续精神血脉。

此外，朝阳区中小学生还将对党史的学习理解变成手中的丹青，以翰墨绘制百年长卷。朝阳区白家庄小学开展“童心向党绘辉煌”绘画展、朝阳区陈经纶中学民族分校组织“童心向党 翰墨抒情”书法比赛、朝阳区外国语学校师生共同绘制28年“党的奋斗路线图”，通过作品创作表达对祖国的深情祝福。

为民解忧深入基层

解决困难“铸”百年初心

党史学习教育的最终落脚点，是在实际工作中不断解决群众实际困难，深入基层，从群众中来到群众中去。

朝阳区委教育工委多次组织基层学校进社区活动，将党的教育回归群众中去，不断锤炼初心。

机关干部围绕“我为群众办实事、我为基层解难题”这一主题，通过处级干部包片、科级及以下干部包校的形式，对教育系统200多所学校进行全覆盖调研，按照看现场、听情况、兜问题、理思路、报结果的程序，深入基层发现典型，汇总问题，统筹解决重点、难点，切实解决基层的困难事、群众的烦心事。

依托党员“双报到”，万余名干部及教师走进社区开展志愿服务，融入万千百姓之中，了解群众所思所想所求，切实为人民群众解决实际问题。

所有点点滴滴的实事督办，均在不断促使朝阳区委教育工委的党史学习教育更有高度、富有实效。（文/赵颖彦）

(责编：温璐、熊旭)