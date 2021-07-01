原标题：丰台区建设首都教育新高地

教育是国之大计、党之大计。如何以党建为引领把教育办得更好，丰台教育人在行动。

丰台区委教育工委、区教委坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记“为党育人 为国育才”的初心使命，以立德树人为根本，以推动教育高质量发展为主题，全面提升丰台区教育系统党建工作质量。在党建工作中，摸索出一套“丰台经验”，不断增强领导教育改革发展能力，加快推进丰台教育现代化，努力建设首都教育新高地，办好人民满意的教育。

“示范引领+全面提升”

打造创优格局

基层党组织是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，担负着直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

丰台区委教育工委面向各基层党组织，突出政治功能，以提升组织力为目标，以“一规一表一册一网”为工作载体，严格执行“三会一课”等基本组织生活制度，不断建设“五有”党支部。此外，还针对基础扎实、业绩良好的党组织，进一步提高工作标准，鼓励其抓实基础工作、强化战斗堡垒作用、打造党建特色，积极创建区级党建示范点36个。

目前，丰台区教育系统初步形成“市级示范引领、区级示范带动、整体规范提升”的三级党建创优格局，夯实党的基层战斗堡垒。

学校是如何开展“三会一课”的呢？以丰台区嘉园一幼为例，定期召开党支部、党员大会，充分发挥党内民主。针对园所三年发展规划、党支部换届选举、教师职称评定、中层干部任免等重大事项，组织党员充分讨论，积极发表意见，统一思想，做出决议，充分发挥党内民主和党支部核心引领作用。

“统一管理+牵手帮扶”

推进民办校党组织规范化

党组织不仅在公立学校要发挥作用，民办学校的党组织同样要规范化。为此，丰台区委教育工委加强民办学校党组织书记和党务工作者培训，将民办学校党建工作纳入党建工作体系统一管理。

为了更好地将民办学校党建纳入一体化管理，丰台区委教育工委建立了“手牵手”帮扶工作机制。早在2017年，就选取了37个党建和办学质量双优的公办校牵手民办学校临时党组织和无党员学校，实现“手牵手”工作全覆盖。

近年来，丰台区委教育工委积极探索“手牵手”帮扶发展党员的新路子，指导公办校党组织在严格标准、严格培养的基础上，突破流转地多考察难、发展程序实施难等问题，成功进行了从“0到1”的尝试，为破解临时型、功能型党组织发展党员难题提供了有益借鉴。

“十三五”时期，丰台教育系统新建民办学校正式党组织12个，较2016年初增长一倍；党员发展数量进一步增长，发展民办学校党员89名，占目前民办学校正式党员总数的三分之一。

“规范管理+三级联动”

建立研究体系开展党建科研

党建科研就是要不断深化党建工作实践研究，努力探寻把政治理论学习成果与队伍建设有效融合的途径及策略。近年来，丰台区委教育工委不断完善党建研究管理、激励、反馈、改进、推广等制度机制，已形成完整的市、区、校三级党建课题研究联动体系。

其中，北京市级课题主要围绕新要求、新问题，立足出制度、出规范，如构建中小学校党组织书记“伞形”专业素质模型和专业素质标准，为全区中小学书记选拔、培养、分层管理和培训课程开发等提供科学依据；区级课题着眼于区域内党建工作重难点问题；校级课题着重解决学校思想政治、组织建设、队伍建设等实际问题，服务学校发展。

2018年，丰台区委教育工委新立项课题57项（含民办学校4项），其中市级3项，区级重点10项、一般19项，校级25项；2020年市区级立项课题60项，党建科研助推党建科学化水平提升的发展意识进一步提高。

校级党建科研是三级联动中最基础的“基石”，党建科研水平直接决定上层宏观决策。在丰台二中，就是以战略地图的形式，对学校党建工作进行整体设计。这种有“创意”的党建科研，还根据党中央对基层党组织及基础教育要求的变化、根据学校党员队伍和师生发展的变化不断对战略地图进行调整，目前已发展到4.0版本。

芳城园小学则是以党建研究为路径，将政治理论学习成果融入学校管理各项工作之中。近年来，芳城园小学在《建设服务型党小组，为群众提供实用性服务的实践研究》等多个课题研究中丰富了党支部精神引领内涵。

“完善体系+全员覆盖”

做好党员教育管理

如何做好党员教育管理，也是“丰台经验”中重要的一个环节。据了解，丰台区委教育工委是以完善培训模式为方向，一步步夯实党员教育管理的。

党员教育首先要抓好书记队伍建设。丰台区委教育工委坚持严管与厚爱相结合，通过分层分类、集中轮训等方式提高党性修养和理论水平；发挥“书记工作室”引领作用，努力造就“党性强、懂教育、善管理、有威信”的书记队伍。

书记队伍素质提升了，党员轮训也要跟上。丰台区委教育工委发挥教育系统党校培训主体作用，成立8个集群教学点，对培训参与对象、组织架构、重点培训内容等作出明确规定，实现党员教师学习教育全覆盖。

有基础也要有特色，在党员教育上，丰台区委教育工委打出了“特色牌”，主要做法是梳理了丰台区域内的优秀传统文化、红色革命文化、先进特色文化，构建党建“五色”特色课程，对党员干部进行理想信念教育，用特色文化课程，筑党员干部精神家园。

这样的引领做法，给学校提供了良好借鉴。北京市丰台区职业教育中心学校就坚持“双培养”育骨干，提升了党员的核心素养。学校一方面积极把思想进步、业务突出、成绩优秀的骨干教师培养发展为党员，一方面把党员教师培养为思想上、学习上、业务上的楷模，成为集团的骨干教师。

北京市首都师范大学附属丽泽中学则是利用党建品牌为教师成长搭建新平台。学校党委将教师成长目标和党建品牌价值期望结合起来，将思政教育和把牢意识形态阵地等专项工作转化为常想、常说、常挂在嘴边的教研常态化工作，让党组织的政治功能持续发力。

知之愈明，则行之愈笃，做好党建工作，关键还是要练好内功。丰台区委教育工委将以党建工作为引领，携同全体丰台教育人踏上新征程，开启新篇章，建设首都教育新高地。（文并图/中共北京市丰台区委教育工委委员会）

(责编：温璐、熊旭)