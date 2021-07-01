原标题：北京信息科技大学从百年党史汲取智慧力量

百年大党风华正茂，百年经验弥足珍贵。怎样让师生真正从百年党史中汲取智慧力量，筑牢初心使命，把教育成果转化为推动学校不断发展的强大动力？北京信息科技大学把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，高度重视、精心组织，坚持“深、活、实”，强化学习教育，创新方式方法，破解难题瓶颈，确保党史学习教育取得扎实成效。

9个月安排54项活动

在“深”字上下足功夫

北京信息科技大学党委认识到，要全面落实“学党史、悟思想、办实事、开新局”的部署要求，做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，为学校建设和发展提供强大精神动力和舆论支撑，就必须提高政治站位、强化学习教育。

如何提高站位提前部署？学校党委统筹设计，成立了以校党委书记和校党委副书记、校长为组长的党史学习教育领导小组，结合学校实际制定了切实可行的学习教育实施方案，从3月份至年底重点安排了54项活动，将学习教育覆盖到每一个基层单位和每一名师生。学校党委宣传部、组织部及时购买配备了党史学习材料，《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等成为大家的案头必读书。

学习党史，领导干部要起带头作用。学校党委要求，校院两级理论学习中心组成员要先学一步、深学一层，充分发挥好示范带头作用。例如，在以“学党史、悟初心，坚定不移永远跟党走”为主题的“书记面对面”活动中，校党委书记王传亮与学生代表共同回顾党的一百年奋斗史，一起探讨马克思主义为什么行、中国共产党为什么能、中国特色社会主义为什么好等问题，将党史学习作为领导干部的“必修课”。

此外，学校还开展了专题培训重点学习党史。培训中，学员们纷纷争当勤学理论的“上进生”、善于思考的“优等生”、躬身实践的“特长生”，不断提高能力和素质，为院级党组织开展党史学习教育增添了力量。

党课学习拼“创意”

在“活”字上做足文章

特殊党课、主题展览参观、党史知识竞赛、演讲比赛、歌咏比赛、歌手大赛、红色舞台剧、致敬万里长征校园跑……多种形式载体推动党史学习热起来、火起来，北京信息科技大学的校园里不断掀起党史学习教育新高潮。

4月18日，学校在中央党校红船展览室现场，举行“百年华诞话党史，革命红船传使命”党史学习教育主题活动，校党委书记王传亮为青年党员讲授了一堂特殊的党课。他结合自己在嘉兴任职的亲身经历，饱含深情地介绍了中国共产党诞生于嘉兴南湖的艰辛历程，阐述了“红船精神”的深刻内涵和历史意义。

“一条小船撑起了一个伟大的党，一群年轻人挺起了中国的脊梁，一种精神让我们有了力量，一个伟大亲爱的党带领我们远航”，王传亮谈起自己创作的歌曲《红船起航》时不禁感慨，“红船精神”是激励把握“发展”这一时代主题，锐意进取、大胆创新的强大思想武器，要认真传承“红船精神”，坚定信念、敢为人先，坚持以政治建设为统领，立足国家需要、服务首都和京津冀协同发展建设，全力建设信息特色鲜明的高水平大学，认真落实完成学校三大历史任务，为“建最好的大学，做最好的自己”奉献青春力量。

现场，王传亮书记讲得动情，同学们听得认真，一堂别开生面的党课给学子们留下深刻印象。

除了特殊党课，北京信息科技大学还开展了各种形式的专题活动。近日，学校的团学骨干赴怀柔区长城红馆开展“学党史、强信念、跟党走”主题活动。红馆内展出的藏品涵盖了土地革命、抗日战争、解放战争和抗美援朝战争等多个历史时期，在每件展品的背后，都有一段荡气回肠的故事。通过参观学习，忆古思今，同学们回望中华民族抵御外敌和自强救国的奋斗史，深感民族传承的艰难曲折，立志为祖国奉献自己的一份力量。

老党员的红色基因也是北京信息科技大学的财富，学校组织老党员讲党史，优秀文化代代相传。93岁高龄的沈云师是北京信息科技大学的一名退休教师、拥有近70年党龄的老党员。师生党员代表走进沈老家中，听他讲述自己的入党故事和奋斗历程。当年，25岁的沈云师在抗美援朝战争结束后正式加入中国共产党，积极响应号召，投身祖国建设事业；退休后，他依旧发挥党员作用，在居民楼收集废旧电池近20吨，为环境保护做贡献。他寄语师生，要继承弘扬中华民族艰苦朴素的优良作风，报效祖国，为党的事业做贡献。

启动43个办实事项目

在“实”字上持续用力

北京信息科技大学党委“一班人”深刻认识到，只有强化党的思想引领，学深党史、学实党史，让历史经验指导师生继续向前、向好发展，才能具备把握规律的智慧和果断决策的魄力，增强干事创业本领，在变化中开新局、谋新篇。

学校坚持把师生的“关键小事”当做工作的“头等大事”，结合2021年学校重点工作，启动了43个为群众办实事项目。例如，优化校园停车证办理流程、清理健翔桥校区破旧自行车棚、停车场升级改造、优化已毕业学生成绩单打印流程、优化科研办事流程等等，不断提高服务水平，营造和谐环境。目前，已有10余个“实事”项目“销账”，剩余任务正在全面推进。

除了把学党史与办实事结合起来，学校还把学党史和新校区建设与搬迁结合起来。北京信息科技大学新校区建设项目是北京市“疏解整治促提升”重点任务，既是重大政治任务，更是整体提升办学水平的重要抓手。在学校全体师生员工的共同努力下，新校区建设相继攻克了一系列重点难点问题，取得诸多重大的、实质性突破。学校党委提出的“努力建设庄重典雅、智能宜人、有艺术风格、充满文化感的空间环境”取得阶段性进展，工作重心已由工程建设转向建设与搬迁并举，并将逐步转向整体搬迁，全校师生有决心有信心坚决落实北京市委市政府决策部署。今年9月，新校区将启用并入住第一批师生。

北京信息科技大学的校园里正在掀起一股党史学习教育的热潮，党史这部生动丰富的“教科书”迸发出耀眼的真理之光，正在为建设信息特色鲜明的高水平大学照亮前行之路。（文/薛涛）

(责编：温璐、熊旭)