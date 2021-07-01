原标题：努力办好人民满意的首都教育

今年是中国共产党成立100周年。百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。党的一百年，是矢志践行初心使命的一百年。作为启人心智、塑人灵魂的教育事业，也在百年画卷中，写下浓墨重彩的一笔。

站在两个百年的交汇口，首都坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，交出了令人民满意的答卷，谱写属于首善之区的教育蓝图。

立德树人

培养全面发展的社会主义建设者

首都教育始终坚持把立德树人作为根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

如何立德树人，首都教育从办好学校思想政治理论课开始。北京市委教育工委印发《关于推进北京高校思政课质量保障工程的若干措施》，全面实施“一师一档”等改革举措。印发《关于进一步加强北京高校“形势与政策”课建设的若干措施》，全面提升“形势与政策”课教学质量。

举办首届北京市重点建设马克思主义学院发展论坛，组织北京市重点马克思主义学院与民办高校结对子，实现帮扶全覆盖。依托中国传媒大学举办首届北京高校教书育人“最美课堂”决赛，举办第十一届北京高校思政课教学基本功大赛，实现以赛促教，培育打造一批优秀教师和优秀课堂。

除此之外，北京市委教育工委还致力于推动构建大中小幼一体化德育体系，将立德树人作为一项工程来落实。各级学校实施了“一十百千”工程，组织“四个一”活动，加强和改进学校体育、美育、劳动教育，广泛开展法治教育，在全学段开展“我和我的祖国”“使命在肩、奋斗有我”主题教育活动。同时，落实中央、北京市委部署，突出青少年群体策划开展贯穿全年的“永远跟党走”主题教育活动。名师引领“学起来”，组织名师专家打造党史学习教育“可视化教材”；“名师大家讲党史”和“首都百万师生同上一堂党史课”等网络课程，观看量超过1200万次；282万人次参与学生“四史”学习知识竞赛。

不仅如此，200所大中小学参与“唱支歌儿给党听”网络歌咏比赛，全网阅读量超过3亿。联合教育部举办“永远的长征——青年大学生主题诗诵会”，各高校将党史宣讲与校史传承相结合，形成生动局面。广大师生主动到北大红楼、香山革命纪念馆等教育基地开展志愿服务和社会实践；在服务冬奥会筹办中，各高校全面落实馆校对接，168名教师进驻冬奥场馆工作，802名学生志愿者全程服务“相约北京”冰上项目测试活动。

让人民满意

破解群众关心的教育难点问题

如何破解人民群众关心的教育热点和难点，如何交出一份让人民群众满意的答卷，首都教育工作者一直在努力。

两年来，聚焦“七有”要求和“五性”需求，完善“接诉即办”机制，共解答教育问题8.7万余件。

在教育公平方面，五年累计增加学前教育学位23万个，学前教育普及、普惠程度大幅提升，有效缓解了入园难、入园贵问题。通过不断扩充优质教育资源和规范入学办法，在“资源优质”和“机会优质”上同时发力，使老百姓在家门口就能上好学校，有效破解择校难题，小学、初中的就近入学比例均达到99%以上。推进“双一流”建设，34所高校、162个学科进入“双一流”建设名单，分别占全国的25%和35%，A+类学科数量占全国的44%。遴选100个“重点建设一流专业”，实施高水平人才交叉培养计划，每年近万名学生受益。

近年来，北京在考试招生制度改革上也取得重大进展，组织实施了新一轮中考改革，高考综合改革平稳落地。“校额到校”“市级统筹”“1+3”培养等方式对促进教育公平发挥了良好作用，高端技术技能人才贯通培养项目、中高职衔接项目进一步拓宽了职业人才培养通道。

今年以来，北京市委教育工委、市教委高度重视“双减”工作，一方面，不断深化教育教学改革，提升课堂教学质量，优化教学方式，全面压减作业总量，提高作业质量，减轻学生作业负担；另一方面，全面规范管理校外培训机构，针对校外培训机构不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题，严肃查处，保障学生和家长的权益。

聚焦城市发展

提升“四个中心”建设水平

首都教育站位高，始终将着力点放在坚持服务国家战略和首都城市发展，提升服务首都“四个中心”功能建设水平上。

随着京津冀教育协同发展不断深化，北京市委教育工委积极推动教育领域“疏整促”工作，统筹推动良乡、沙河大学城建设，聚焦推进北京工商大学、北京电影学院、北京城市学院等5所市属高校向外疏解，向中心城区外转移入驻学生7.6万人，教育空间布局不断优化。

在城市副中心建设中，北京市委教育工委、市教委统筹全市教育资源，在城市副中心规划建设14所优质学校，目前，北京学校、黄城根小学分校等已开始招生。此外，北京市委教育工委还积极参与支持河北雄安新区建设，4所援助学校办学水平明显提升，3所“交钥匙”学校建设进展顺利。

技术的“含金量”也是考量首都“四个中心”功能建设水平的“标尺”之一。截至目前，北京地区高校获国家科学技术“三大奖”数量占全国高校获奖数的22%，占全市获奖数的49.3%。布局99个高精尖学科，建设22个高精尖创新中心，获得国家级、省部级科学技术奖励100余项。

立足党的百年历史新起点，面向“十四五”，首都教育将在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，努力办好人民满意的首都教育，为建设教育强国、实现第二个百年奋斗目标、谱写中华民族伟大复兴中国梦的北京篇章做出更大贡献。

(责编：温璐、熊旭)