原标题：打造世界一流美术学院 上海大学上海美术学院主校区项目启动

上海大学上海美术学院效果图。 上海大学供图

中新网上海6月30日电 上海大学上海美术学院主校区项目启动仪式30日举行。

上海大学上海美术学院主校区选址于始建自1986年的上钢一厂型钢厂旧址，教育科研用房规划用地面积约12.7万平方米，总建筑面积约22万平方米，未来能容纳4000名学生。项目前期通过全球设计方案征集，目前已评审出最优方案，该方案聚焦“保留历史塑造未来”的设计思路，在工业建筑上大胆创新，努力实现“城院结合、无界开放、文化再生、空间重塑、便捷人本、绿色低碳”，成为海派美术的教育创作新基地，让广大师生和创作者产生新创意、催生新灵感。

当天，上海市副市长陈群，中国宝武钢铁集团总经理胡望明，中国文联副主席、上海大学上海美术学院名誉院长冯远，上海市政府副秘书长黄永平，上海市教育委员会主任王平，宝山区委书记陈杰，区长高奕奕，上海大学党委书记成旦红，校长刘昌胜院士，中国宝武钢铁集团总工程师高建兵等参加启动仪式。

上海大学上海美术学院效果图。 上海大学供图

陈杰表示，上海大学上海美术学院主校区项目启动，是提升城市软实力的生动实践，是真正反映上海文化特质和城市精神的重点项目。宝山区要进一步与宝武、上大深化合作，以美院项目作为重要引爆点，推动提升宝山城市软实力与增强科创硬实力紧密结合。

王平指出，现代美术教育正在用新的方式唤醒历史工业遗存的记忆，上海大学上海美术学院主校区项目是重振上海美术教育的举措，上海市教委将全力支持项目建设，为上海文化之都和设计之都建设、上海城市软实力提升作出更大贡献。

成旦红在致辞时说，上海大学将与宝山区、宝武集团一起，以上海大学上海美术学院主校区为平台，不断提升城市艺术文化建设品位，努力塑造城市软实力的神韵魅力，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出贡献。

据了解，未来，上海大学上海美术学院将持续深化“为人民、为艺术、为生活、为城市”的办学理念，以擎起“新海派”旗帜、创造性继承申学传统、创新性发展海派文化、创意性提升上海人文为愿景，以构建国际都市艺术中国坐标、深美中国为使命，依托上海大学综合性多学科优势，建成与上海城市相匹配的世界一流美术学院，成为中国美术教育的排头兵。(记者 许婧)

(责编：温璐、熊旭)