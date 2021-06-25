人民网北京6月25日电 中共中央总书记、国家主席习近平6月21日给北京大学的留学生们回信，鼓励他们更加深入地了解真实的中国，把想法和体会介绍给更多的人，为促进各国人民民心相通发挥积极作用。

收到习近平主席的回信后，北京大学的留学生及留学生校友深感温暖和振奋。来自不同国家和地区的同学们畅谈感想，分享激动之情。他们表示，会把亲眼看到、亲耳听到、亲身感受到的美丽中国介绍给更多人，为促进各国人民民心相通贡献力量。

作为执笔写信的45名北京大学留学生代表之一，北京大学国家发展研究院柬埔寨籍博士研究生苏文回忆，他和同学们3月份商量并着手给习近平主席写信，讲述他们在中国学习生活的体会感悟。习近平主席的回信，对同学们是一种莫大的鼓舞和肯定，让每位留学生深感荣幸和温暖。

“来到中国之后的所见所闻，尤其是我们了解到的中国共产党所作出的卓越贡献，例如发展经济、消除贫困、抗疫工作、国际合作等方面，令我们深有感触。我们希望将千言万语浓缩在这封信件中，致敬中国共产党为自己国家的公民所做的努力，感谢中国共产党为整个世界和人类命运共同体作出的贡献。”苏文说。

来自俄罗斯的北京大学新闻与传播学院硕士研究生爱丽克斯说，新冠肺炎疫情暴发以来，她亲眼见证了中国采取有效措施成功应对考验。爱丽克斯表示，期待通过亲身的经历，讲述真实的中国故事，传播真实的中国声音，携手共创一个健康美好的未来世界。

获悉习近平主席回信的消息，北京大学新闻与传播学院拉脱维亚籍博士研究生安泽十分激动。“这充分体现了中国领导人对我们各国青年的关怀和期待。我们在北大学到了很多，在中国收获了很多。我们会像习近平主席所期望的那样，加强交流互鉴，通过多种渠道，把真实的中国故事告诉更多的人。”安泽说。

北京大学国际关系学院喀麦隆籍博士研究生门杜不久前与同学参加了学校组织的“知·行计划”，共赴江西实地了解中国共产党的光辉历史。他谈到，中国在疫情期间采取严格有效的管理措施，保障人民身体健康和生命安全，令人称赞。他同时表示，中国的扶贫成就和经验也令人震撼。

“我曾有幸参加学校组织的赴江西井冈山和浙江嘉兴的考察实践活动，实地感受中国革命精神，受益匪浅。我很荣幸能够在中国度过我的留学生涯，见证中国的飞速发展。我会将所看、所学、所想带回我的祖国，推动社会不断进步。”北京大学国际关系学院乍得籍博士研究生托马谈到。

来自阿富汗的北京大学国际关系学院博士研究生罗明表示，他十分赞同习近平主席所说的“民心相通”，认为各个国家应在沟通和理解中进一步加深友谊。作为一名留学生，他希望与阿富汗的家人、朋友分享自己眼中真实、立体的中国。

毕业于北京大学对外汉语教育学院英国籍校友白艾栩表示，作为一名留学生校友，她非常热爱北京大学、热爱中国。在这里，她得到了同学们、老师们、朋友们真诚无私的帮助，收获了真挚的友谊。

“感谢习近平主席温暖、有力的话语。虽然疫情阻隔了我们，但是我常常会不由自主地想起美丽的燕园。我期待着有一天可以回到燕园，与亲爱的老师、朋友们重聚。”白艾栩说。

来自马来西亚的北京大学国际关系学院校友林仁阳在外地通过视频连线看了习近平主席的回信。他表示，在北大学习了李大钊所写的《青春》等文章，给了自己很大的思想震动。

“非常感谢习近平主席的教诲。我将努力学习，为社会进步作出自己的贡献。正如李大钊先生在《青春》中所言：‘为世界进文明，为人类造幸福’。让我们携起手来共克时艰，共同推动社会发展。”林仁阳说。（孙竞、郝孟佳、李依环）

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