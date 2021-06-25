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北京高考分数线出炉 普通本科录取控制分数线为400分

2021年06月25日13:14 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京高考分数线出炉 普通本科录取控制分数线为400分

北京高考分数线出炉普通本科录取控制分数线为400分

　　北京市各批次（类型）录取最低控制分数线　北京市教委供图

　　中新网北京6月25日电 (记者 杜燕)今天，北京发布考生高考成绩和各批次(类型)录取控制线。北京教育部门表示，经2021年北京市招生考试委员会第二次会议审议通过，确定北京市各批次(类型)录取最低控制分数线，其中普通本科录取控制分数线为400分。

　　北京教育部门今天表示，今年北京市高考工作平稳顺利进行。截至目前，报名、考试、评卷等工作环节的任务已顺利完成。

　　考生成绩具有良好区分度

　　2021年是北京高考综合改革落地的第二年，高考命题巩固改革成果，进一步提升命题质量。今天，北京发布考生高考成绩和各批次(类型)录取控制线。从评卷统计结果看，考生成绩整体呈现正态分布，具有良好的区分度。

　　经2021年北京市招生考试委员会第二次会议审议通过，确定北京市各批次(类型)录取最低控制分数线如图：

　　特殊类型招生控制分数线主要用于强基计划、高水平艺术团等特殊类型招生和提前批次有特殊要求的高校招生。

　　实施招生“阳光工程”

　　北京教育部门表示，认真落实教育部、北京市有关高校招生录取工作文件要求，深入实施招生“阳光工程”，坚持公平竞争、公正选拔、公开透明的原则，德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取，严格程序，规范管理，精心组织，优化服务，加强监督，切实保证招生录取工作安全、公正、有序进行。

　　录取工作按照“学校负责、招办监督”的原则实施。参加不同批次(类型)录取的高校，分别执行不同批次(类型)录取最低控制分数线。高校强基计划招生、“双培计划”“外培计划”(普通类专业)招生、高水平艺术团招生以及有特殊要求的院校(专业)招生等特殊类型招生使用特殊类型招生控制分数线。高校须严格执行国家招生政策和规定，按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取，负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。

　　本科招生设置本科提前批、本科普通批2个批次

　　本科招生设置本科提前批、本科普通批2个批次，并按顺序依次录取，本科志愿以院校专业组为单位设置，一个院校专业组即为一个独立的志愿。本科普通批设置30个平行志愿。专科招生按专科提前批、专科普通批2个批次依次录取。专科普通批设置20个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个专业。录取工作全部实行远程网上录取。录取期间，按考生已填报志愿录取结束时，如当前批次高校计划未完成，将根据情况征集考生志愿。

　　据介绍，高招录取主要日程安排如下：

　　2021年高招录取工作7月6日至7月30日进行

　　本科提前批录取7月6日至14日

　　特殊类型招生录取7月15日

　　本科普通批录取7月16日至21日

　　考生填报专科志愿7月21日至22日

　　高职单招录取7月23日至26日

　　专科提前批录取7月23日至27日

　　专科普通批录取7月28日至30日。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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