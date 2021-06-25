原标题：南昌大学举行2021年毕业典礼 江西高校迎毕业季

图为三位毕业生在毕业典礼上自拍留念。 刘力鑫 摄

图为一位毕业生在毕业典礼上开心拍照留念。 刘力鑫 摄

图为航拍南昌大学2021年毕业典礼暨学位授予仪式，广大毕业生穿上学位服，喜迎毕业。 刘力鑫 摄

图为两位毕业生在毕业典礼上拍照留念。 刘力鑫 摄

图为一群毕业生在毕业典礼上拍照留念。 刘力鑫 摄

图为一位毕业生和自己的家人在毕业典礼上自拍留念。 刘力鑫 摄

图为教师为毕业生拨穗。 刘力鑫 摄

6月24日，南昌大学在体育场举行2021年毕业典礼暨学位授予仪式，广大毕业生穿上学位服喜迎毕业。近日，江西各地高校陆续迎来毕业季。

(责编：温璐、郝孟佳)