南昌大学举行2021年毕业典礼 江西高校迎毕业季
2021年06月25日10:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：南昌大学举行2021年毕业典礼 江西高校迎毕业季
图为三位毕业生在毕业典礼上自拍留念。 刘力鑫 摄
图为一位毕业生在毕业典礼上开心拍照留念。 刘力鑫 摄
图为航拍南昌大学2021年毕业典礼暨学位授予仪式，广大毕业生穿上学位服，喜迎毕业。 刘力鑫 摄
图为两位毕业生在毕业典礼上拍照留念。 刘力鑫 摄
图为一群毕业生在毕业典礼上拍照留念。 刘力鑫 摄
图为一位毕业生和自己的家人在毕业典礼上自拍留念。 刘力鑫 摄
图为教师为毕业生拨穗。 刘力鑫 摄
6月24日，南昌大学在体育场举行2021年毕业典礼暨学位授予仪式，广大毕业生穿上学位服喜迎毕业。近日，江西各地高校陆续迎来毕业季。
(责编：温璐、郝孟佳)
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