人民网北京6月24日电 近日，中国矿业大学（北京）举行2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式，该校校长葛世荣寄语毕业生时表示，希望同学们铭记“立大志”的期许，为实现第二个一百年奋斗目标努力奋斗；铭记“明大德”的嘱托，追求更有高度、更有境界的人生；铭记“担大任”的厚望，勇做走在时代前列的奋斗者和开拓者。

“再过30年，我国将建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，这是需要同学们拼搏奋斗、建功立业的30年。在‘努力努力，行健天同功’的校歌即将唱响之际，希望大家只争朝夕，不负韶华，努力成为祖国建设的栋梁之材，行健踏上实现中华民族伟大复兴的奋斗之路。”葛世荣说。

中国矿业大学（北京）校长葛世荣在毕业典礼上发表讲话（学校供图）

葛世荣校长在题为《做祖国建设的栋梁之材》的演讲节选如下——

今天，我们在科技会堂及10个分会场，通过线上线下结合的方式，为1976名本科生、1919名硕士生、206名博士生，隆重举行2021届毕业典礼，欢送同学们毕业离校。在此，我代表徐孝民书记、代表全校师生员工，向同学们表示热烈的祝贺！向立德树人的老师们致以崇高的敬意！

回首过去的四年，可谓大事多、喜事多，你们注定是学校历史上极为特殊的一届。2017年9月10日，2002名本科新生入驻修缮一新的沙河校区，同学们的名字镌刻在“开拓·进取”石卷上，成为学校发展史的重要见证；2019年10月1日，450名师生参与庆祝中华人民共和国成立70周年群众游行“美好生活”方阵，在天安门广场上留下了精彩的历史瞬间；2019年11月10日，近千名同学高质量完成建校110周年志愿服务工作，体现了浓厚的爱校荣校情怀；2020年，同学们克服疫情影响顺利完成学业，打赢疫情防控阻击战，充分展现了矿大学子的时代风采。

再过9天，我们即将迎来中国共产党成立100周年。感恩百年峥嵘岁月，中国共产党带领全国人民走出了一条险峻而壮丽、艰辛而宽广的中国道路，为同学们创造了美好幸福的生活。展望未来宏伟蓝图，广大青年将继续在中国共产党的领导下，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。此时此刻，同学们即将踏上崭新的人生旅程，我与大家共勉三点希望：

一是铭记“立大志”的期许，为实现第二个一百年奋斗目标努力奋斗。青年当立志，为国作栋梁。今天青年的幸福是无数革命先辈用奋斗换来的，而未来有待青年学子做出自己更多的奉献。热播电视剧《觉醒年代》中，年仅26岁的陈乔年烈士，在英勇就义前乐观地说：“让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧！”同学们要深刻领悟和继承革命先辈的远大理想，志存高远，脚踏实地，为建设社会主义现代化强国贡献自己的力量。

二是铭记“明大德”的嘱托，追求更有高度、更有境界的人生。人无德不立，国无德不兴，相比高学历、高能力，我们社会对高素质人才的需求更为迫切。校训中的“明德至善”，就彰显了高尚的品德修养，追求完美的人生境界，也代表了学校对同学们的激励和期许。希望同学们要深入践行社会主义核心价值观，做好小事、管好小节，正确对待一时的成败得失，处优不养尊，受挫不短志，早日长成参天大树、能够顶天立地，在人生道路中行得更远、走得更高。

三是铭记“担大任”的厚望，勇做走在时代前列的奋斗者和开拓者。道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。每一项事业，不论大小，都是靠脚踏实地、一点一滴干出来的。例如，我校2014届矿产普查与勘探博士毕业生熊先钺，踏勘百万方井组，荣获“全国五一劳动奖章”。同学们要向以他为代表的优秀校友学习，坚持好学力行，在基层加强磨练、增长本领，永葆奋斗正能量、杜绝“躺平”毒鸡汤，要成为建设社会主义现代化国家的中坚力量。

同学们，再过30年，我国将建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，这是需要同学们拼搏奋斗、建功立业的30年。在“努力努力，行健天同功”的校歌即将唱响之际，希望大家只争朝夕，不负韶华，努力成为祖国建设的栋梁之材，行健踏上实现中华民族伟大复兴的奋斗之路。

同学们，请你们手握青春的请柬，和学校、祖国、人民一起共赴新时代的盛世之约！

(责编：张怡飒（实习生）、秦华)