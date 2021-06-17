原标题：高考评卷过程：严格评卷质量监控

新华网北京6月16日电 北京市2021年高考评卷工作已从6月9日开始，预计将于24日结束。期间，全市组织1280名教师，在北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、北京第二外国语学院、北京工业大学等六个评卷点进行评阅。

记者了解到，按照国家教育考试网上评卷管理相关文件要求，北京市加强了评卷工作规范管理和质量监控。一是评卷时全体人员须严格遵守计算机网上评卷工作的程序和标准要求，做到“执行标准不走样，履行程序不变通”，确保各环节操作规范。二是正式评卷前，学科评卷组组织各题小组长以上负责人集中学习研究《答案及评分标准》，通过试评统一认识。三是全体评卷教师要认真参加业务培训，学习掌握评分标准和执行细则，防止评卷过程中出现偏宽、偏严或宽严不一的现象。四是对评卷过程中发现的违规卷、雷同卷或有政治问题的异常情况，及时上报，对评分有分歧的试题，须由学科评卷组集体研讨，达成一致意见后确定处理方案。五是加强评卷质量管理和监控。各科目试题全部实行“背靠背双评”，若双评超过阈值的再进行三评或者四评。每天都要组织一定量的抽检，确保评卷给分科学、准确。对经过三评或四评的试卷，要全部进行再次核查，坚决杜绝漏判、错判等现象的发生，保障评卷公正、科学、客观和准确。(孙亚宁)

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