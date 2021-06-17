原标题：湖北大学有间“大白工作室”

今年毕业季，湖北大学化学化工学院2017级学生周文江一度情绪低落。他多次参加就业招聘，但由于长期在找工作与考研间犹豫，缺乏就业准备，临近毕业尚未找到工作。

为此，该学院大白工作室引导周文江转变就业观念，全面了解他的就业意向后，为其精准筛选招聘企业并提供3家合适的单位，还为其指导面试技巧。毕业前夕，周文江与一家广州医药外贸公司签订就业协议。

“让学生及时掌握有效的就业信息，是实现就业的关键。为就业困难的学生提供他们真正需要的招聘岗位信息，才能实现高效就业。”该学院大白工作室教师梁好说。

大白工作室成立于2017年，成员是化学化工学院学工办教师，专门解决该学院学生各方面困难，成立4年来累计帮扶家庭经济困难、学业困难、就业困难等学生100余名。

在就业帮扶中，大白工作室落实毕业生就业指导与服务相关要求，分层分类指导学院各年级学生的职业生涯规划。

该学院制药工程专业学生朱丽芸来自甘肃农村，父亲早逝，家庭经济困难，在校期间曾出现心理危机，学业上难以继续。为此，大白工作室为其量身定制一套帮扶计划，推荐她去应聘勤工助学岗位，在课余时间兼职获取报酬，从而缓解经济压力，以便安心学习。

针对朱丽芸的心理问题，大白工作室还为其制订情绪疏导方案，建立良好的沟通互动机制。经过一段时间的引导，朱丽芸的情绪稳定了下来，学习和生活逐渐步入正轨。

大白工作室自新生入学伊始就为他们进行职业生涯规划，组织大一新生开展大学生职业规划大赛，开设职业生涯规划课程，围绕个人自我认知、目标职业认知、目标职业定位与规划等方面，让学生明确职业生涯规划的基本构成与方法。

在全面掌握毕业生就业进展情况与就业心理动态的基础上，大白工作室对家庭经济困难、残疾、考研困难、就业积极性不强等的学生坚持“一个都不能少”的原则，注重人文关怀和心理疏导，在充分了解他们的就业意愿后，有针对性地向他们推荐就业岗位。

在2020年毕业季，该学院2016级学生刘畅在考研中以微弱差距与心仪学校失之交臂，经与家人、辅导员沟通后，他决定“二战”考研。此后，大白工作室不仅为他提供学院的科研助理岗位，缓解其经济压力，还联系考研学校及导师为他讲解复试技巧。今年，在自身的努力与学院的帮助下，刘畅考研成功。

湖北大学化学化工学院党委副书记刘怀元说，大白工作室结合学生的学习特点，实施分层分类指导，开展个性化的就业指导活动，引导学生树立正确的择业观念，增强他们的就业能力和就业意识，既全力促进毕业生更充分、高质量就业，又不断提升学生就业质量和就业满意度。

为加大工作创新举措，大白工作室还着力采取“党支部+、毕业班辅导员+、已就业毕业生+、校友+、班委会+”等多种促进就业方式，发动专业教师、辅导员、班主任、校友全员上阵，整合就业信息，汇集就业帮扶力量。

湖北大学团委书记甘珣表示，为突出精准帮扶、扩展就业渠道，学校团委不仅邀请就业指导和职业生涯规划讲师线上授课，筑牢就业教育基础，也邀请校内外创业导师、校友企业家举办座谈沙龙，引导学生合理择业、正确就业。(记者 李川)

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