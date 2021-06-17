原标题：三问北京高考阅卷

6月16日，北京市举办2021年高考阅卷媒体开放日活动。高考阅卷人员是如何组成的？高考试卷的阅卷过程是怎样的？阅卷教师意见出现分歧如何处理？

带着这些考生家长关心的问题，中青报·中青网记者走进高考阅卷现场。

评卷教师如何遴选

北京教育考试院副院长李鸿江介绍，北京的高考评卷队伍由高校教师、各区教研员及中学教师组成。北京市细化选聘标准和资格条件，突出政治素养和业务能力。各评卷点高校和各区教委严格审核把关，积极选派思想政治素质高、学科业务能力强、安全保密意识强和经验丰富的人员参与今年评卷工作。注重加大对特级教师、高级职称教师、市级（或区级）学科教学带头人、市级（或区级）骨干教师的推荐遴选力度，保持评卷队伍尤其是骨干力量稳定。

记者从位于清华大学的数学评卷点了解到，今年北京高考数学评卷点评卷教师人数与往年持平，共有约240名评卷教师，其中130人来自清华大学，其他评卷人员为各区教研员及一线骨干教师。

北京大学语文科目组长宋亚云介绍，今年高考语文试卷的评卷教师共有320人，其中来自北京大学、中国人民大学、北京师范大学、首都师范大学4所高校的有160人，来自北京市各区县的中学教师有160人。在中学教师中，有14名语文特级教师，还有很多市级学科带头人、市级骨干教师、区级学科带头人、区级骨干教师等。高校教师主要由教授、副教授、博士后、博士研究生组成。

按照《国家教育考试考务安全保密工作规定》及《北京市国家教育考试考务安全保密工作实施办法》，北京市的高考评卷场所实行封闭式管理，所有人员须凭有效证件入场，配有安检门与手持扫描仪等设备，对评卷人员实行严格安检。同时实行公安人员值守、昼夜值班巡逻等措施，要求每班值班人员不得少于3人，无关人员不得进入评卷场所。另外，评卷开始前各评卷场所要对所有计算机网络、软硬件系统、评卷应用系统进行统一安装和测试，严格信息传输安全，防止病毒感染和黑客入侵。存有答卷数据信息的服务器放置在有防盗门窗的专用机房，服务器机房、关键评卷场所配备视频监控录像设备，视频监控全方位，不留死角。评卷数据库落实一日两次备份管理、异地存储等安全措施。

如何保证评卷质量

北京教育考试院相关负责人介绍，北京市加强了评卷工作规范管理和质量监控。首先，评卷时全体人员须严格遵守计算机网上评卷工作的程序和标准要求，做到“执行标准不走样，履行程序不变通”，确保各环节操作规范。其次，正式评卷前，学科评卷组组织各题小组长以上负责人集中学习研究《答案及评分标准》，通过试评统一认识。再次，全体评卷教师要认真参加业务培训，学习掌握评分标准和执行细则，防止评卷过程中出现偏宽、偏严或宽严不一的现象。

清华大学招生办主任陈启鑫介绍，为了充分了解考生的作答情况，清华大学数学评卷点在往年的基础上进一步强化试评环节，适当延长了试评时间。6月8日下午，质量保障组、评卷大组长等成员开始了解学生作答情况，制定评卷细则。6月11日全天，在进一步考核作答情况后，质量保障组、评卷大组长对评卷细则进行了修正，并挑选出代表性的考核卷。6月12日全天，全体阅卷人员在明确评卷细则的前提下，进行现场分题试评，通过正评资格考核。在层层严谨的试评环节后，6月13日，质量保障组、评卷大组长和小组长根据试评情况再次完善评卷细则，在评卷人员充分明确评分标准后，于9时正式开始评卷。

“‘磨刀不误砍柴工’，专家组老师表示，今年在试评工作上比往年花了更多力气，希望在延续一以贯之的严谨、科学评卷方式的同时，从客观程序、主观愿望上进一步提醒阅卷人员做好评卷工作，切实做到对考生负责。”陈启鑫说。

评分出现分歧如何处理

不少考生和家长都会有这样的疑问，如果评卷教师对某个考生的某一道题的评分出现了分歧会怎么处理。

“对评卷过程中发现的违规卷、雷同卷或有政治问题的异常情况，我们都要求老师及时上报，对评分有分歧的试题，须由学科评卷组集体研讨，达成一致意见后确定处理方案。”北京教育考试院副院长李鸿江说，同时，各科目试题全部实行“背靠背双评”，若双评超过阈值的再进行三评或者四评。每天都要组织一定量的抽检，确保评卷给分科学、准确。对经过三评或四评的试卷，要全部进行再次核查，坚决杜绝漏判、错判等现象的发生，保障评卷公正、科学、客观和准确。

“进入正评以后，题组长会采取多样化的检查方式监控本题评卷质量，不定时发放测试卷核验，定时抽查自评卷。据了解，有一道题抽查的比例高达96%，抽查的组长们非常辛苦。”北京大学语文科目组长宋亚云说，同时，对于三评卷不仅要复核，还要分析三评卷产生的原因，并适当提醒相关评卷员，逐渐微调，以达到最佳评卷状态。

“评卷过程中，既要确保评卷工作的科学性、公平性、规范性、安全性，又要做到‘上下统一、左右统一、前后统一’。” 陈启鑫说，所谓“上下统一”是指评卷教师、组长、题组长、质量组成员标准一致；“左右统一”是指同一评卷组不同评卷人员标准一致；“前后统一”是指自始至终标准一致。高考数学评卷坚持一贯的高标准、严要求，除了最后的全面抽查之外，评卷过程中也会适时、动态地进行抽查，“比如每道题目得0分或者得满分的试卷，得分过高或者过低的试卷，双评分差距超过允许范围的试卷等，各组长、专家组都必须100%复核”。(记者 樊未晨)

(责编：温璐、秦华)