编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

北京市大兴区第七幼儿园的赵旭莹从幼儿园的角度介绍，幼儿园分三个年龄班。小班是培养孩子良好的生活习惯、学习习惯，是能力养成和习惯养成的关键期。中班是阅读、表达的关键期。大班是学习品质、学习习惯、合作、自主学习的关键期。结合每个年龄班的关键期，幼儿园会适当地做一些衔接方面的教育。

“抢跑、拔苗助长本身就是违背孩子成长规律的事。”赵旭莹谈到，其实现在的孩子不缺少在艺术方面的特长，但是在阅读、运动、自我管理，自律性上是比较缺乏的，所以，在幼儿园我们对小班的孩子会给他们阅读一些情节比较简单的绘本，孩子在阅读故事的时候本身是不识字的，但在理解情节的基础上，他对字产生了兴趣，在阅读的过程中，他是可以识字的。在幼儿园时我们培养孩子阅读的过程中，就锻炼了孩子的理解力、专注力，这些都是孩子的学习品质，对他今后一生的学习都是非常有帮助的。

赵旭莹表示，在幼儿园里通过跳绳、拍球等运动改造孩子的大脑。跳绳、拍球是一个协调性的练习，通过运动可以改造孩子的脑垂体，对他的思维训练是很有帮助的。

学习不是评价孩子的唯一标准，我们评价孩子应该是多角度评价，给孩子建立自信十分重要。

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