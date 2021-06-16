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教育思享汇·幼小衔接——

朱继文：幼小衔接要融入孩子的生活 大自然、大社会都是活课程

2021年06月16日15:24 | 来源：人民网-教育频道
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编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

“幼小衔接要融入孩子的生活，而且要融入孩子的家庭，要融入幼儿园和学校的课程里面。”北京市丰台区第一幼儿园园长朱继文在研究会上表示，如果一个孩子不能顺利地适应小学的生活，说明在学前期幼儿园阶段的培养方法、培养策略还存在不足。

衔接从什么时候开始？朱继文认为，孩子出生就已经开始。良好的生活习惯是在生活中的点点滴滴。关注儿童、了解儿童，需要老师的专业能力做支撑，我们必须了解儿童的年龄特点，尊重儿童的个体差异，满足孩子的学习愿望，在幼儿园的准备是为孩子一辈子做准备的。我们希望孩子未来爱上学习，乐于钻研。幼小衔接很多时候确实需要家长很好的配合，需要家长、幼儿园、小学一致性。要了解孩子们的年龄特点，了解孩子个性发展需要，让每个孩子都在个性发展的基础上有所提升。

为什么说玩是孩子最好的学习方式？朱继文举例指出，比如家里面吃橘子，家庭成员都是怎么吃的橘子？每个人手中橘子的瓣数是多少？可以让孩子数一数，从玩中学习单双数。生活中有很多方式方法，在玩中学习的策略特别重要。只要尊重孩子的想法，尊重孩子的学习速度，尊重孩子的兴趣和好奇心，家长真正地关注到孩子的需要，根据孩子的个体差异，给孩子适时的支持。

大自然、大社会都是活课程，我们培养孩子良好的生活习惯、游戏习惯、运动能力，这些都是孩子在幼儿园阶段能够达成的。

(责编：温璐、秦华)

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