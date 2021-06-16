编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

关于实施幼儿园与小学衔接行动计划的意见出台以后，作为从事教育研究工作多年的房山教师进修学校的副校长武维民表示，在与儿童接触的过程中发现，儿童本能的对现实世界的好奇和对新知的探索欲望，我们要遵循儿童的自然天性，培养身心和谐发展的人。我们要努力为儿童的可持续成长服务，努力让儿童发展的可能真正成为可能。

“从幼儿园过渡到小学，孩子从学前到学后的转身，如何能帮助孩子们走好这关键的一步”，武维民谈到，一要转变观念，正确地认识科学衔接的重要性。面对一年级的入学新生，当孩子从幼儿园跨到小学阶段以后，面临的最重要的任务，不是”数与算“”字与篇“，更重要的是要建立好畅通的师生关系，让每名儿童都能拥有安全感、亲切感、归属感，让孩子能够感受到新学校、新集体的温暖，感受到来自老师和同学们的关爱。孩子之所以爱上学习，首先是爱上学校、爱上教师、爱上同学和爱上这个环境，他才能够快速地爱上学习这件事。作为小学阶段的教师，首先要科学地树立科学衔接的重要性的观念。

二要尊重规律，激发儿童学习的兴趣和自信。保护儿童的求知欲，保护儿童的自信心，是我们教育的第一要务。如果孩子充满着自信，他就有了主动探索的勇气和进行挑战的勇气。

三要科学把握，帮助儿童迈好关键的一步。科学的把握作为老师就是一种教学智慧的展现。我们要转变学生的学习方式，要优化学习评价方式，注重学生习惯的培养。

(责编：温璐、秦华)