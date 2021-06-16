编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

研讨会上，北京第五幼儿园园长邹平表示，“此次教育部印发的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》提到了入学准备，我认为这个准备不是指只有大班一年，应该是三年保育教育的全过程。现在的小学教育是零起点，但是零起点并非意味着入学零准备，我们在幼儿园期间应该给予孩子身心准备，比如自理能力、注意力、专注力、倾听能力等。在做双向衔接的过程当中，幼儿园与小学应该进行互通式的教研，相互了解，最后共同了解孩子。”

促进幼小衔接的具体做法有哪些？邹平认为，幼小衔接的做法有很多，以前幼儿园去适应小学比较多，但此次提出了双向衔接，小学也要主动与幼儿园互通有无，可以通过走访、座谈、交流等各种方式，不仅让幼儿园走进小学，也希望更多的小学校长、老师走进幼儿园，在儿童成长过程中一起努力，帮助孩子在人生的起点做好衔接。

家长在幼小衔接的过程中扮演着至关重要的角色，但正因过分重视，我们的家长时常会陷入焦虑，这个过程中家长应如何摆正心态，又要做哪些准备？

“世界上没有两片相同的叶子，每个孩子都有自己的独特性，每个孩子都有自己的优势，但我们很多家长往往是看自己孩子的缺点，这其实是一种观念上的错误，家长应该学会去发现孩子的优点给予鼓励“，邹平谈到，幼儿园和小学之间在教育机制和体制上都有差别，老师对待孩子们的态度，说话的语境、语速和问题提问的方式都不同，家长们也应适时调整自身角色和与孩子沟通的方式方法，与孩子的身心一起成长；最后，很多家长担心孩子在适应期做不好调整，担心被孤立，但是通过我们多次调研发现，孩子们对于社会的适应性要大于学习适应性，也就是说只要给孩子时间，每个孩子都可以从容过渡，找到自己的节奏，我们应该相信孩子。

(责编：温璐、秦华)