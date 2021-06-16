记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

今年复旦大学在大部分省份投放的高考统招计划数均有增加，共安排28个招生专业（类）招生，涵盖了79个专业。在录取过程中，对达到学校最低录取分数线的考生，按分数优先原则进行专业志愿录取。

复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华，旦复旦兮”，始创于1905年，原名复旦公学，1917年定名为复旦大学，是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年，复旦大学与上海医科大学合并。作为一所世界一流、国内顶尖的综合性研究型大学，复旦大学的综合实力雄厚，学科门类齐全。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

复旦大学：招生计划稳中有升。今年学校在大部分省份投放的高考统招计划数均有增加，共安排28个招生专业（类）招生，涵盖了79个专业，进一步满足各位考生报考复旦的愿望和热情。

部分试验班招生专业及专业数量略有调整。全面推出人文科学试验班，下设中国语言文学类、历史学类、哲学类三个专业类；技术科学试验班新增微电子科学与工程、航空航天类、保密技术等专业，下设专业（类）数量增加到16个；医学试验班新增基础医学专业。各试验班充分发挥复旦大学学科门类齐全、实力雄厚的优势，着眼于面向未来的复合型人才培养，与复旦特色的本科荣誉项目、英才班、拔尖班、卓博计划等培养计划和“专业分流”“转专业”等培养政策相衔接，为学生个性化多元发展创造更多可能。

转专业门槛持续降低。除俄语、朝鲜语、马克思主义理论专业只录取有专业志愿的考生，入学后不实行校内转专业政策以外，包括护理学、法医学、核工程与核技术在内的其它专业均给予学生两次转专业的机会。各转出专业对转出的人数和学习成绩排名均不做限制，给考生更多重新认识自我、专业选择的空间。

复旦大学上海医学院今年继续分代码招生，国标代码为19246，在教育部及各省级招办公布的招生计划中名为“复旦大学医学院”。毕业后学历、学位证书的学校名称统一为“复旦大学”。2018年教育部、国家卫生健康委员会、上海市人民政府正式签约，共建托管复旦大学上海医学院及其直属附属医院。2019年复旦大学上海医学院高水平地方高校试点建设正式启动。复旦大学医学人才培养开启了新的篇章。

为保护高考统招考生的利益，保送生、强基计划、综合评价录取改革试点（含浙江“三位一体”）、高水平艺术团、高水平运动队录取均不占用现公布的高招计划数。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

复旦大学：特色专业数学英才班。复旦大学数学学科在人才培养方面有深厚的历史积淀和优秀传承。“数学英才试验班”计划2019年起实施，面向复旦大学高考录取时无转专业限制的大一新生选拔数学综合能力突出，对数学学习有热情、有潜能的学生。由上海数学中心、数学科学学院丰富教学经验的教授担任一、二年级学习导师，通过近距离、个性化的指导，关心关注学生全方位成长。在三、四年级安排科研导师，具体指导学生进行科研训练。今年全国大学生数学竞赛总决赛，复旦大学一共拿到数学类和非数学类12个一等奖。

经济学类。复旦大学经济学科QS排名全球第52名，ESI排名进入前1%，教育部学科评估中经济学科获双A评价。理论经济学获评A+，应用经济学获评A-。经济学类下设经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学五个专业和经济学（数理经济方向）、经济学（国际项目）（英文简称UIPE）两个方向。其中经济学（数理经济方向）所有课程涵盖本科荣誉项目的所有荣誉课程。经济学UIPE项目借鉴全球课程教育模式，采用全英文授课。

工科试验班（新工科本研贯通）。工科试验班下设智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能等3个专业。工科试验班基于新工科建设的第一个共识“复旦共识”组建，依托全国唯一的国家集成电路创新中心研究平台，提供集成电路实训，强化学生工程能力实践。试验班实施复旦-华为集成电路卓越人才计划，并设立复旦大学新工科人才基金，为学生生产实践提供高质量平台。

临床医学八年制。复旦大学上海医学院临床医学学科持续处于ESI世界前1‰。具有6家直属三级甲等综合性或专科性医院等19家高标准本科生临床教学基地医院，其中中山医院和华山医院位列中国医院综合排行榜前10名。上海医学院还拥有国家儿童医学中心、国家神经疾病医学中心、国家传染病医学中心等，临床医学研究实力雄厚。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

复旦大学：复旦大学在录取过程中，对达到学校最低录取分数线的考生，按分数优先原则进行专业志愿录取。分数相同时按各省（自治区、直辖市）确定的同分排序规则进行排序录取，无同分排序规则的批次参照所在省（自治区、直辖市）本科普通批次执行。

在招生专业上，部分专业有特殊要求，例如：学校外语类专业只招收高考外语语种为英语的考生；生源地省招办统一组织英语口试的，考生应参加并成绩合格。鉴于专业培养的特殊性，高考统招批次（含国家专项和高校专项批次）俄语、朝鲜语、马克思主义理论专业只录取有专业志愿的考生，且入学后不实行校内转专业政策。复旦大学上海医学院（国标代码19246）录取的新生（除特别说明限制转专业外），进校后申请转专业的范围限于医学类专业。

人民网：学校师资力量如何？在特色人才培养上有哪些途径和优势？

复旦大学：复旦大学继续大力推进“2+X”本科人才培养体系，旨在让每一个学生找到合适和满意的培养方式。这里的“2”是指通识教育和专业培养，从这两个方面夯实学生个人发展基础，“X”则是指为学生个性化成长提供多样化的选择，包括专业进阶、跨学科发展、创新创业的多元化发展路径，以形成通专结合、融合创新、全面发展的本科培养格局。

专业进阶路径：复旦大学每年有近七成的学生选择继续攻读研究生，专业进阶路径提供了他们充分的自主权来进行选择。而针对其中前10%到15%的优秀学生，学校提供本科荣誉项目，助力其成长为整个学校最优秀的群体。“本科荣誉项目”秉承“不设门槛，自主选择，动态管理”的高开放度设计理念，以高挑战度的荣誉课程和高标准的科研实践为核心，2021年全面覆盖全校所有院系专业，为优秀学生满足个性化培养的需求提供丰富的资源保障和充足的路径选择。完成“本科荣誉项目”培养方案的学生可获得“本科荣誉证书”。

跨学科发展路径：如果一个同学对自己学科的知识已经充足和满意，但还是希望获得一些跨学科的知识，复旦大学还提供了跨学科的学程、辅修学士学位等内容，满足学生充分的个性化发展需要。

“2+X”本科人才培养体系以学生发展为中心，为每一位学生提供适应其特点的高质量发展路径。

特色项目：卓博计划。“卓博计划”旨在吸收本校有志于学术研究的本科生直接攻读博士学位。其具有三大亮点——“丰厚的奖学金、最好的导师与最优的资源、公派留学”。入选计划学生在本科大四期间即可根据个人意愿修读研究生课程，且修读学分与成绩可以同时计入本科与研究生成绩单。修读期间，复旦大学设立了丰厚的专项奖学金——“卓博奖学金”给予卓博计划学生补助。在研究生修读阶段，会在国家或院系等资助下，由导师推荐到具有世界一流水平的境外机构进行不少于一学年的学习研究或联合培养。

人民网：学生和家长为报考学校应该做哪些提前准备？

复旦大学：第一，及时估分。为了提前做好志愿填报准备，在考完试之后还是应该及时估分，了解一下自己考试的成绩情况，不至于在考试成绩出来之后手忙脚乱。

第二，查阅学校的招生简章。在估分之后，学生和家长就可以查阅有意向大学的招生简章。在招生简章中，学生和家长可以了解到想要报考院校的录取相关的信息。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

复旦大学：对于高考改革省份，建议考生和家长要仔细查看各高校不同招生专业的选考科目要求，如果不符合报考专业的选考要求，会直接影响录取。同时，建议考生在报考时更多地关注位次，而不是关注分数。有意愿报考复旦大学的考生，出分后请第一时间与学校在各省的招生组取得联系，我们的招生教师都有多年招生录取经验，一定会给大家提供最耐心、细致、科学的志愿填报建议。近期，我们也会通过“复旦招生”微信公众号、复旦招生网发布各省招生组的联系方式，有需要的考生和家长可以及时关注，及时联系。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

复旦大学：复旦大学转专业门槛持续降低，除俄语、朝鲜语、马克思主义理论专业只录取有专业志愿的考生，入学后不实行校内转专业政策以外，包括护理学、法医学、核工程与核技术在内的其它专业均给予学生两次转专业的机会。各转出专业对转出的人数和学习成绩排名均不做限制，给考生更多重新认识自我、专业选择的空间。

复旦大学为勤奋好学、刻苦钻研、立志成才的学生设立了各类奖学金约100项，获奖学生比例超过在校学生的40%。复旦大学还面向每年录取的品学兼优的新生设立了新生奖学金，最高金额达50000元。

“决不让一位学生因家庭经济困难而辍学”，这是复旦大学向社会的郑重承诺。为确保每一位家庭经济困难学生都能顺利完成学业，在国家和社会的支持下，学校目前设有约70项助学金，并建立有应急基金、医疗帮困等机制，为家庭经济特别困难或遭遇突发事件的学生提供保障。同时，学校提出了“经济资助和成才辅助”的“双助”理念，推出了本科生“助力成长计划”，设立有学业促进、心理支持、社会实践、视野拓展、创新创业五大平台，构建了立体化、多元化的资助育人平台。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

复旦大学：2020年，近七成复旦大学本科生毕业后选择在国内外高校继续深造，其中进入世界排名前50境外高校的毕业生占出国出境深造毕业生总人数近六成。直接就业学生中超过六成进入重点单位就业，选调生及党政储备人才项目招录人数五年来持续增长；超过九成就业毕业生响应国家“坚持实施区域重大战略”号召，投身重大战略地区建设。

复旦毕业生在职场中越来越多地展现出通过通识教育所获得的综合素质和精英特质，其个人能力和专业素养也得到社会各界广泛认可，就业综合能力在各类排行榜中均处于国内高校前三。整体而言，复旦毕业生在就业过程中不存在专业属性之间的显著差异，专业“热门”与否并不重要，无论就读什么专业都能实现自由的职业选择。

(责编：温璐、秦华)