教育部公布2021年高考网上咨询周时间安排
2021年06月11日09:29 | 来源：教育部网站
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原标题：教育部公布2021年高考网上咨询周时间安排
根据教育部“2021年高考护航行动”安排部署，结合全国各省(区、市)高考志愿填报时间安排，“2021年高考网上咨询周”活动将于6月22日至28日在“阳光高考”信息平台举行。平台将提供文字问答和视频直播两种方式，每日文字问答咨询时间为9点至17点，是否安排视频直播及视频直播时间由高校自行决定，鼓励高校积极采用视频直播方式开展招生宣传和咨询。教育部要求各高校要积极主动加强线上招生宣传，为考生、家长提供准确权威、周到细致的志愿填报指导服务。
考生可通过教育部“阳光高考信息平台”网页、“阳光高考信息平台”微信公众号、“阳光高考”百度小程序等参与咨询周活动，了解有关高校的视频直播活动安排。同时，为提高咨询效率，请考生先浏览各高校发布的相关信息，了解相关情况。
高考咨询周网址为 https://gaokao.chsi.com.cn。
(责编：郝孟佳、熊旭)
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