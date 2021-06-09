人民网北京6月9日电 “2021年高考思想政治命题落实立德树人根本任务，充分反映当前我国经济社会生活中重大主题，突出建党100周年，厚植爱党爱国爱社会主义情感，强化基础性、综合性考查要求，发挥‘以考促学’积极导向作用，通过情境设计提高能力考核的有效性。”根据高考考试安排，思想政治科目考试在8日进行。对于思想政治试卷的主要命题思路，教育部考试中心命题专家进行了解读。

突出试题的思想性政治性，落实立德树人根本任务

教育部考试中心表示，2021年高考思想政治命题突出思想性、政治性，旨在进一步落实立德树人根本任务。一是凸显党的创新理论的指导作用；二是强化爱党爱国爱社会主义情感的培育；三是彰显加强社会主义法治建设的重要性。

中国共产党的百年历史是思想政治教育的生动教科书。全国文综乙卷第40题综合考查学生运用唯物史观、文化作用的知识，来思考分析重大理论和现实问题的能力和水平，引导学生从百年党史中正确认识我们党始终保持先进性和纯洁性的密码，深刻领悟“中国共产党为什么能”的基本道理，增强对党的领导的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

在当前世界百年未有之大变局加速演变、国际环境不稳定性不确定性明显上升、新冠肺炎疫情大流行影响广泛深远的大背景下，为应对国际上日趋激烈的制度规则博弈，我国统筹推进国内法治和涉外法治，围绕反制裁、反干涉等采取了一系列涉外立法措施。

据悉，全国文综乙卷第39题以此为素材，引导学生分析加快推进涉外领域立法工作在更好维护国家主权、安全、发展利益，保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益等方面的重要作用，同时看清滥用“长臂管辖”等霸权行径的实质危害，坚持反对以强凌弱，维护公平、自由的国际经贸秩序，进而树立法治观念，提高参与社会主义法治建设的自觉性主动性。

强化基础性综合性考查要求，发挥“以考促学”积极导向作用

第一，加强基本概念、基本原理的考查，体现考查的基础性。

基础性关注学科主干内容，关注学生今后生活、学习和工作所必须具备、不可或缺的知识、能力和素养。把考试内容集中于学科主干，避免偏、难、繁、怪试题，意在引导课堂教学回归课程标准、回归教材，把精力集中在讲深讲透基本概念、基本原理上，夯实知识、能力和素养基础，把学生从不必要的死记硬背和“机械刷题”中解放出来，真正发挥好考试指挥棒的正向引导作用。

第二，强调知识融会贯通的考查，体现考查的综合性。

综合性要求学生综合运用学科知识和思想方法，多角度观察思考，发现、分析和解决问题。思想政治学科命题突出考查知识的内在联系和能力的综合运用，目的也在于引导基础教育教学重视知识整合，注重发展学生综合能力。全国文综乙卷第38题以我国民族品牌新能源汽车龙头企业生产经营从“垂直整合”向“供应链开放”模式的演变历程为素材，涉及劳动生产率、比较优势、集成创新等基本概念，需要学生从描述性说明中理解概念的内涵，从不同角度解析战略转型的经济动因，不仅考查了获取和解读信息的能力，而且考查了分析与综合能力。

加强试题情境设计，提高学科关键能力考查有效性

试题情境是用于引出问题、刺激应试者作答反应和完成特定任务的背景与依托，是测试和反映应试者思想政治学科素养的载体。值得关注的是，今年思想政治试题为有效测试学生的学科关键能力，根据情境的表现内容、呈现形式、测试目标等复杂程度的不同，设置了不同类型的试题情境。

第一，设置简单情境，考查辨识与判断等较低层级能力。

简单情境一般用于选择题，通过辨识政治、经济、文化等社会现象，判断其性质，概括其特点，并与学科的理论和观点相印证。全国文综乙卷第23题以简短文字配上漫画《种瓜得瓜，种豆得豆，种蛋得……》的方式构建情境，文字说明与构图都很简单，但包含的哲学原理很有张力，要求学生能够从文字和漫画中辨识主人公依据种瓜得瓜、种豆得豆的自然规律而作出“种蛋”行为的荒谬，进而判断其实际行为中包含的认识论和方法论错误。

第二，设置一般情境，考查分析与综合等较高层级能力。

一般情境一般用于需要补充性、注释性场景设计的简单主观题，要求运用科学的思维方法，从不同角度分析社会现象和问题，综合形成整体性认识。全国文综甲卷第39题围绕“三农”工作重心从脱贫攻坚到全面推进乡村振兴的历史性转移设置情境，按时间顺序列出推动战略转移的相关内容，需要学生调动有关知识，分析列出的举措对实现“三农”工作重心历史性转移的重要意义。

第三，设置复杂情境，考查学科能力的综合运用。

复杂情境是指反映的内容层次较多、呈现形式多样、测试目标综合、需要深入解析的情境，一般用于综合性主观题。在考查认识论、文化自信等知识的基础上，要求学生深入解析情境材料，综合运用论证与阐释、探究与建构等学科能力解决具体问题，引导学生认识生态文明建设是新时代的主旋律，从而积极参与美丽中国建设。

(责编：李依环、熊旭)