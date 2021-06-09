记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

香港浸会大学成立于1956年，是获得香港特区政府全面资助的一所公立大学。学校以成为领先亚洲、立足世界的博雅大学为目标，办学理念和文化拥有“关爱”、“创意” 和“国际视野”三大特质。学校文学院、工商管理学院、中医药学院、传理学院、理学院、社会科学院和视觉艺术院等七个学院提供超过四十个本科专业。

近日，香港浸会大学协理副校长（教与学）暨教务长黄岳顺教授以及教务处入学事务处总监黄少华在接受人民网专访时就考生和家长关心的2021年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

面向内地计划招生140人 无文理科名额限制

据介绍，香港浸会大学今年采取自主招生的方式，招生与统招并不冲突，只是让学生多一个高考升学的选择机会，同学只需要通过浸大的官方网站提交申请。黄岳顺介绍，浸大今年预计招生140人，最终录取人数视考生的整体水平而定。学校对各省区市没有名额限制，亦没有文理科名额限制，各专业均按申请人高考成绩及面试表现综合评估，择优录取。

今年的招生模式最大的变化，在于传理学院辖下的专业，2021年将全面采用独立收生模式，新专业“传理学学士-新闻与数码媒体主修”及“传理学学士——公关及广告主修”将取代过去以联合收生模式招生的“传理学学士”。

文学院采用双轨招生，同时提供“联合收生”及“独立收生”的专业给同学选择，其他学院如工商管理学院和理学院是采用“联合收生”模式，中医药学院、传理学院和视觉艺术院则采用“独立收生”方式。社会科学院的专业有采用“联合收生”也有采用“独立收生”。在联合收生的制度下，报考时，同学可按自己的兴趣报读心仪的学院，不需要选定专业方向，入学后利用一年时间了解有关学科的不同范畴，并根据自己的意愿选择主修或专修。另外，以“独立收生”方式录取学生的专业，学生须在报读时选定主修或专修。我们大部份专业都是“文理兼收”，只有理学院及中医药学院只招理科生。

黄岳顺介绍，浸大开办了两个新的课程，一个是由传理学院开办的“环球荧幕演技艺术学士”。这个专业是应电影业界的需求而设计，培养学生成为具有国际视野的演艺人才。另一个是由社会科学院开设的“全球及中国研究社会科学学士”，这个专业主要研究全球化转型以及中国转型的相互关系。

多元化平台及国际氛围培养学生竞争力

学校为了拓展同学的国际视野及增强学生的竞争力，与海外多所著名大学合办双学位课程，同学分别在浸大和海外大学学习，完成后可以获得由浸大和海外大学颁发的学位。合作伙伴包括加拿大丁门菲莎大学、美国密苏里大学、澳大利亚昆士兰大学、法国巴黎政治学院等。大学也为同学提供了参与实习、研究或志愿服务的机会，让同学体验不同文化，积累更多经验，装备他们成为具有竞争力的国际公民。

此外，浸会大学的师资非常优秀，教授来自世界各地，研究成果达到世界领先水平。学校为同学提供良好的英语教学环境，大部分的学科都以英语授课。同学在高强度的英语学习环境下，英语能力得到提升，对将来工作或者考研都有很大的帮助。”

不设面试专业录取程序在6月下旬 设面试专业在7月上旬

据了解，今年学校报名申请截止日期是6月15日，有报考意愿的31省市应届高考学生（包括复读生）可以到学校的招生网站直接申请。所报专业于6月15日后将不能更改，大学将按照申请人所报专业进行录取，请申请人慎重选择报读的专业。不设面试专业的录取程序将会在6月下旬开始，设面试的专业将在7月上旬起录取。部份专业另要求申请人于报名申请截止日期前提交作品集，有关详情及各专业的面试安排可以到学校的招生网站查询参考，可随时关注香港浸会大学官方微博及微信了解招生信息。

招生计划中的学费维持不变，港币140,000元。为奖励成绩优异的内地生，大学特设全额奖学金及半额的入学奖学金，分别为每年港币190,000元和港币95,000元。

黄岳顺建议，在报读本科专业时，同学应该平衡自己感兴趣的学科和能力，不要只看专业是否“热门”或者前景是否理想，因为只有找到自己所喜欢的，才能享受学习带来的喜悦，并创造属于自己的未来。

(责编：温璐、李依环)