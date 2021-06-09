福州一高考考点提前打铃 福建省教育厅：依法依规认真严肃处理
2021年06月09日13:51 | 来源：人民网-教育频道
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图片来源：福建省教育厅官方网站
人民网北京6月9日电 （记者孙竞）针对网友广泛关注的福州一高考考点提前打铃一事，福建省教育厅9日凌晨发布公告表示，将依法依规严肃追究责任。
根据通报，6月7日上午，福州市仓山考区福建师范大学附中考点高考语文学科考试提前2分40秒打结束铃。
接报后，福建省教育厅即派员前往现场开展调查，福建省教育考试院及时封存考场所有相关资料。初步认定，这是因工作失误造成的事件，将依法依规严肃追究责任。
通报中称，对于事件给考生可能带来的影响，福建省教育厅责成福建省教育考试院，本着公正公平原则，按照相关规定组织评估和处置。
作为第三批高考综合改革省份，福建今年迎来新高考，考期为3天。目前，高考仍在进行中。福建省教育厅已要求各考点切实做好考务组织服务保障工作，坚决杜绝类似事件再发生。
(责编：李依环、秦华)
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