记者孙竞

编者按：2021年高考分数公布在即，新高考录取下志愿填报模式有何变化？考后如何选择自己合适的学校和专业？如何快速了解各高校办学特色，锁定自己心仪院校？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科，至今已有一百多年的历史，是中国高等教育史上最早的商科大学。1996年进入国家“211工程”建设行列，2005年入选“985工程优势学科创新平台”建设高校，2017年首批入选“双一流”建设高校。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

上海财经大学：2021年学校招生计划总体保持稳定，但在全国超过1/3的省（区、市）增加了分省招生计划，这些地区的考生将有更多机会报考和进入上海财经大学学习。同时，总体上根据学生就读意愿，增加了热门专业的投放比例。

招生政策方面，继续全面取消所有录取环节的专业级差，更利于考生报考和选择专业。在部分新高考改革地区，对招生专业组或专业配置进行了升级和优化，以最大程度上满足考生专业意愿，避免调剂的发生。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

上海财经大学：2021年优化了专业设置，数据科学与大数据技术（理学）专业调整为按照“统计学类”大口径招生，学生入校之后再根据意愿等进行专业分流。社会学专业，调整为社会学（经济社会学）口径招生，重视学科的交叉，培养复合型人才。

学校专业特色显著，学科优势明显。围绕建设世界一流的经济学与商学学科群目标，加强学科建设，会计学、经济思想史、财政学、金融学（培育）4个学科都入选国家级重点学科；金融学、会计学、产业经济学、区域经济学、统计学、西方经济学6个学科入选上海市重点学科；会计学、财政学、统计学、产业经济学4个专业入选财政部重点学科；经济学入选首批基础学科拔尖学生培养计划2.0；理论经济学入选上海高校II类高峰学科，应用经济学入选上海高校IV类高峰学科；理论经济学、统计学入选上海高校一流学科A类，应用经济学、法学、管理科学与工程、工商管理入选上海高校一流学科B类；另外，经济学、会计学、金融学更是全部入选“高等学校学科创新引智计划”基地等。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

上海财经大学：对投档的考生，按照分数优先原则进行专业志愿录取。进档考生，体检合格，服从专业调剂，原则上不退档。同一专业，出现多人总分相同时，依次比较数学、外语、语文单科成绩，成绩较高者优先录取至相应专业。

除商务英语专业只招收英语考生外，其他专业均无外语语种限制，且所有专业均无需外语口试成绩；录取时参照教育部、卫生部颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》审核考生的身体状况及专业限制，无额外要求。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

上海财经大学：不同省份，招生要求可能有所区别，考生在报考时，应当充分了解本省和意愿高校相关要求，避免做无用功。在按照“专业+院校”招生的省份，考生可以填报的志愿非常多，填报时或会“乱花渐欲迷人眼”，比较好的策略是重点关注一些学校，先选学校，再从中挑选专业，同时注意志愿排序的科学性，为自己争取最大的优势。

就上财而言，在专业限考科目的要求上，只有限考物理和不限科目（3+3省份）或限考历史（3+1+2省份）的区别，报考自由度非常大。且在3+1+2省份，热门专业会同时出现在物理组和历史组中，利于考生选择。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策。

上海财经大学：上财学生在大一下学期可以选择自主转专业，一般根据大一上学期的学业成绩进行选拔，热门专业还会安排笔试、面试。热门专业，如金融、会计等每年都约有10%的转入名额。

除此之外，学校还开设了5个拔尖创新人才培养实验班在新生开学初即面向全校新生选拔，新生可自主报名，进行专业的更换。

上财学生还可以在读期间自主选择辅修专业，辅修名额较多，一般都可申请成功。同时，学校参与上海东北片区辅修联盟，与复旦、同济、上外等10多所高校合作跨校辅修，学生还可以辅修其他学校的相关专业。

(责编：温璐、秦华)