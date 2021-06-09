记者孙竞

编者按：2021年高考分数公布在即，新高考录取下志愿填报模式有何变化？考后如何选择自己合适的学校和专业？如何快速了解各高校办学特色，锁定自己心仪院校？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

首都经济贸易大学从1956创建至今学校已有65年的办学历史，学校已发展为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势，并拥有法学、文学、理学和工学等六大学科，各学科相互支撑、协调发展的北京市属高水平研究型大学。2021年，学校新增中外合作办学项目，该项目采取4+0培养模式，招生规模80人。

首都经济贸易大学建校60余年来，秉承“崇德尚能，经世济民”的校训精神，首经贸人把思想和行动凝聚为“博纳敏行，知行合一”的骆驼精神，坚持“立足北京、服务首都、面向全国、走向世界”， 先后为国家和北京市培养了十八万优秀人才。

人民网：今年招生计划有无增减？在京招生政策有哪些新变化？

首都经济贸易大学：2021年，学校招生计划2420人，与2020年相比继续保持稳定，在京招生人数占招生总计划的70%左右，是在京招生人数最多的高校之一。

学校在京招生计划投放在本科提前批B段及普通本科批，均为平行志愿，遵循“分数优先、遵从志愿”的录取规则。我校不设组内和组间的专业级差，认可北京教育考试院认可的各类加分政策，加分政策在入校分专业时同样有效。我校招生专业特色鲜明，优势专业众多，经济类、管理类专业招生人数占总计划的70%左右，是有意学习财经类专业或者未来想在金融财经行业工作的考生的很好的选择。

2021年，学校按照选考科目的要求并结合学校专业特色以及学科分类情况设置了九个院校专业组，分类清晰，便于考生根据自己的专业爱好和职业规划进行更精准的定位，选择到心仪的专业，各专业组内专业均不超过6个，最大程度上避免了考生的调剂风险。有意愿报考我校的考生可以填报我校多个院校专业组，增加录取几率。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

首都经济贸易大学：2021年，学校共投放31个招生专业（类），共计46个专业（方向），其中包含7个大类招生专业（详见图二），包括公共管理类、工商管理类（工商学院）、工商管理类（劳经学院）、金融学类，财政学类（财政与税收）、新闻传播学类和外国语言文学类，共涵盖了7个学院的22个招生专业（方向），总计46个专业（方向）。另外， 2021年学校新增中外合作办学项目，与美国南佛罗里达大学合作举办统计学（商业大数据方向）专业，该项目采取4+0培养模式，招生规模80人。

作为北京市属高水平研究型大学，学校以经济学和管理学为重要特色和突出优势，专业特色鲜明，建设成果突出，目前拥有经济学、金融学、国际经济与贸易、统计学、工商管理、会计学、资产评估、劳动与社会保障、财政学、金融工程、贸易经济、法学、社会工作、信息管理与信息系统、市场营销、财务管理、人力资源管理、城市管理等18个国家级一流本科专业建设点和法学、传播学、信息管理与信息系统、税收学、商务英语、广告学、数据科学与大数据技术、安全工程、行政管理等9个北京一流本科专业建设点。学校还拥有经济学、劳动与社会保障、统计学、人力资源管理等4个国家级特色专业；经济学、统计学、劳动与社会保障等3个国家级综合改革试点专业。国家级一流本科专业建设点数量占招生专业数量的近半数，优势专业占比高，覆盖面广。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

首都经济贸易大学：学校在京招生计划在本科提前批和普通本科批都有投放，均为平行志愿。

学校在录取进档考生时，严格按照“分数优先，遵循志愿”的录取原则录取考生。如果遇到同分考生，会依次比较语数外以及选考科目总分。

本科提前批包含“双培计划”“农村专项计划”，设置20个平行志愿；普通本科批设置30个平行志愿。学校为了最大程度保障考生的利益，承诺凡是体检合格的进档考生，如果服从专业调剂原则上是不退档的。

学校的招生专业以经济类、管理类专业为主，多数招生专业（类）无特殊要求与限制。特殊的条件和限制主要体现在体检限制以及外语语种限制。其中，新闻传播学类、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、信息管理与信息系统（金融信息管理）等4个专业（类）为色盲限报；安全工程（注安师）专业为色盲、色弱限报；有视力问题的考生一定要注意在填报志愿的时候避开这些专业所在的院校专业组。另外，外国语言文学类只招收英语考生，新增的中外合作办学项目统计学（商业大数据方向）专业要求考生的英语单科高考成绩不得低于满分的70%。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和辅修政策。

首都经济贸易大学：为充分调动学生的学习积极性，促进学生的个性发展和特长发挥，学校实行优秀新生转专业政策，为学业优秀的学生提供专业二次选择的机会。依据相关政策规定，学校新生第一学期各门修读课程期末考试成绩合格，且在本专业（方向）绩点排名在前30%的，享有转专业的资格。有转专业资格的学生可以在第二学期提出转专业申请，由接收学院进行考核，通过考核的学生在第三学期进入新的专业学习。学校在发放新生录取通知书和新生入学报到环节不更改录取专业。

另外，为适应社会发展对复合型、应用型人才的需要，让学有余力、学业优秀学生充分利用学校的教学资源，优化学生知识结构，提高就业竞争力，学校还实行主辅修制，学生可以在学习主修专业的同时，选修辅修专业。学生辅修获得学分达到辅修专业要求，由学校颁发辅修专业证书；如辅修学分达到辅修专业学位要求，经学位评定委员会审议，由学校颁发辅修学位证书。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

首都经济贸易大学：建校60余年来，学校先后为国家和北京市培养了十八万优秀人才，毕业生就业地区主要集中在北京，就业去向广泛，就业范围包括机关事业单位、国有企业、外资企业等多种经济类型的单位，有近四分之一的毕业生进入金融行业。毕业生起始年薪、与专业相关度、职业发展空间等指标评分都远高于北京地区高校的平均水平。毕业生就业率也连续多年位居北京市属高校前列，显现出高就业率加用人单位高满意度的突出特色。

(责编：温璐、熊旭)