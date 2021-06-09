记者孙竞

编者按：2021年高考分数公布在即，新高考录取下志愿填报模式有何变化？考后如何选择自己合适的学校和专业？如何快速了解各高校办学特色，锁定自己心仪院校？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

东北大学是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校。2017年9月，进入一流大学建设高校行列。在近百年的办学历程中，东北大学始终坚持与国家发展和民族复兴同向同行，形成了“自强不息、知行合一”校训精神。2021年，学校继续开展国家专项计划和高校专项计划招生，招生计划共计600余人，较往年大幅增加。智能制造工程专业单列为招生专业，充分释放学科专业特色，全面培养学生的综合素质与能力，着重提升在先进制造业领域为国家、社会提供人才培养支撑。

人民网：今年招生计划有无增减？ 2021年招生专业有无变化？

东北大学：在招生规模方面，东北大学今年与2020年相比没有大的调整，继续面向全国31个省市自治区以及港澳台地区招生5000人左右。

2021年，东北大学继续开展国家专项计划和高校专项计划招生，招生计划共计600余人，较往年大幅增加。所投放的招生专业大多数都是“双万计划”一流本科专业，考生达到重点线就有机会被录取，欢迎符合条件的考生报考东北大学。

今年，东北大学的智能制造工程专业单列为招生专业，充分释放学科专业特色，以知识传授为基础，以科学研究为支撑，以创新思维训练和工程能力培养为手段，全面培养学生的综合素质与能力，着重提升在先进制造业领域为国家、社会提供人才培养支撑的力度，感兴趣的考生，今年需要单独填报专业志愿。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

东北大学：调档比例方面，在非改革省份，按照平行志愿投档的一般不超过105%，在改革省份的调档比例一般为100%。

对平行志愿投档到校考生，在政审和体检均合格且服从专业调剂的情况下均予以录取，承诺“提档不退档”。

在分专业录取时实行“分数优先、遵循志愿”的原则，优先满足投档成绩高的考生的专业志愿，专业志愿之间不设分数级差。在个别省份，录取原则存在特殊。例如，东北大学在内蒙古自治区实行“专业志愿清”录取规则，进档后优先录取第一专业志愿考生，再依次录取其他专业志愿考生。录取原则详情，请大家查看东北大学2021年招生章程。

东北大学的部分专业教学时对外语语种有要求。外国语言文学类专业只招收外语语种为英语的考生。材料科学与工程（中外合作办学）专业建议外语语种为英语或法语的考生报考。部分专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课，外语语种为非英语的考生请慎重报考。详细的专业名单，请大家查看东北大学2021年招生章程。

人民网：学校师资力量、特色人才培养途径和优势分析。

东北大学：东北大学现有教职工4473人，其中专任教师2792人，中国科学院和中国工程院院士5人，海外院士4人。国家级人才项目入选者114人，国家级青年人才项目入选者53人，教育部新世纪优秀人才102人，国家自然科学基金创新群体4个。学校设有100多个研究机构，其中国家重点实验室，国家工程（技术）研究中心等国家级科技基地10个。设有国家级协同创新中心2个，辽宁省协同创新中心3个。这些高层次人才是亲自为本科生授课的，这是东北大学人才培养的一大特色。

东北大学在人才培养方面全面落实立德树人根本任务，深化人才培养模式改革，开展“本科卓越教育行动计划”，构建多元、普惠、个性化的培养模式，支持学生个性化、兴趣化、选择性学习，构建了拔尖创新人才培养模式、卓越工程师人才培养模式、会计行业高端人才培养模式，实现了跨学院培养高端交叉复合型人才，在多个专业实施本-博贯通培养，探索跨层次培养专业领军人才，使学生的大学生活更加快乐、阳光、拥有更多的获得感，健康成长。

在近百年的人才培养历程中，东北大学向社会输送了近40万优秀毕业生，其中培育中外院士70余人，在政府、企业担任重要领导职务1200余人。2019年中国科学院和中国工程院院士增选结果中，东北大学有2位教授当选中国工程院院士，有3位校友当选两院院士，全国高校排名第七位。在2021年中国工程院院士增选有效候选人名单中，本科毕业于东北大学的有8人，位居全国高校第11名。这是东北大学人才培养质量的一个集中体现。

人民网：学生和家长为报考学校应该做哪些提前准备？

东北大学：在选择所报考的院校及专业时，首先应对个人兴趣、学科特长、能力、性格、价值观等方面进行掌握，结合考生生涯规划初步划定志愿填报方向，其次应对大学、专业进行探索，以了解各高校学科建设及专业发展特色，还应掌握各高校的招生政策、招生类别、志愿填报政策及常识，做到能够区分顺序志愿与平行志愿、避免脱档等情况发生等，最后结合自己的高考分数及高校往年录取情况做出抉择。

东北大学拥有统招、高水平运动队、体育类、艺术类、少数民族预科等多项招生类型，广大考生可根据所在省级招生考试机构公布的招生计划选择符合要求的志愿类型进行志愿填报。

今年，学校继续面向辽宁考生实施综合评价录取招生，达到辽宁省部分特殊类型相应最低录取控制分数线的考生均可报考，东北大学也是辽宁唯一一所具有实施综合评价录取招生资质的院校，有意愿的考生需要在辽宁省本科提前批第一志愿填报。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

东北大学：首先是结合自身选考科目、高考分数及位次情况划定目标院校及专业范围，同时建议考生和家长到目标学校的官方网站或教育部阳光高考平台查阅当年的招生章程，以明确相关要求，往年的录取分数、位次等数据可以参考，但不宜直接对应。其次是建议大家要合理设置志愿梯度，按照“冲一冲，稳一稳，守一守”的方式进行志愿填报，三个梯度的比例没有固定的模式，考生根据自己分数情况可以酌情设定。

在院校和专业选择方面，如果没有特殊情况，建议广大考生优先考虑院校，不同的学校能够给学生提供的资源、平台都不一样，未来的升学、就业等发展前景也会有所区别。大家在选择学校的时候应优先考虑高校的办学层次而非地域因素，将来再深造或者工作的时候再选择一个理想的城市，因为层次不同的高校向社会输送的毕业生的社会认可度是有区别的。

在专业选择上，考生及家长应正确对待目前社会上的“冷热门”专业这一现象，专业没有绝对的冷门与热门之分，专业的“冷”与“热”与社会大环境和经济发展情况有着很大关系，而且随着社会对人才需求的改变，基础学科、新兴学科都会经历“冷热转换”。所以考生及家长在选择专业时，不要被专业的“名字”所误导，更不应只停留在“道听途说”的层面，考生和家长可咨询专业教师、专家学者或学长学姐，也可以拨打高校的招生电话咨询招生办老师，了解该专业真实、准确的信息，主要应根据考生的兴趣爱好以及生涯规划选择专业，若所学专业是考生本人喜欢、认可的，考生便会有更浓厚的学习兴趣，未来才会有更好的发展。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

东北大学：为全面提高本科生培养质量，促进优秀拔尖学生的脱颖而出，使学生兴趣爱好与所学专业相契合，充分调动和发挥学生的学习积极性，营造有利于人才成长的学习环境，学校允许非定向培养的新生在入学一年后，按照相关规定申请转专业。

东北大学还形成了较为完备的“以物质资助为基础，以精神培育为引领，以能力提升为核心”的“精准资助 全面发展”学生资助工作体系，确保家庭经济困难学生“应助尽助”，实现了“不让一名学生因为家庭经济困难而辍学”的目标，力争“让每一名家庭经济困难学生都能够有尊严去生活、有机会去成长、有能力去成才报国”。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

东北大学：东北大学培养的毕业生广受用人单位欢迎，学校毕业生总体就业率近年来保持在95%以上，近年来到世界500强、中国500强、国资委所属大型中央企业、重点科研院所等高层次用人单位就业的毕业生比例超过50%。此外，超过49%的本科毕业生在毕业后选择到国内外知名高校继续深造。

东北大学通过构建“校、院、专业”三级就业市场体系，大力推动以服务国家发展战略为导向的就业市场建设工作。积极与各地方政府、行业协会、企业等用人单位联动，搭建高质量招聘服务平台。每年4000余家用人单位在我校开展线上和线下招聘活动，举办专场招聘会、组团招聘会、大型双选会、空中宣讲会、线上双选会等各类招聘会1300余场，通过各类平台发布招聘信息5000余条。学校不断深化校企合作，增进共识、聚点发力，为毕业生更高层次和更高质量的就业提供保障。

(责编：温璐、秦华)