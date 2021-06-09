记者孙竞

编者按：2021年高考分数公布在即，新高考录取下志愿填报模式有何变化？考后如何选择自己合适的学校和专业？如何快速了解各高校办学特色，锁定自己心仪院校？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明，在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学，是世界一流大学建设高校（A类）。今年学校新增密码3个战略新兴本科专业。在双一流建设新形势下，学校顺应新文科、新工科、新医科建设要求，不断依托自身学科优势，主动适应社会发展对于复合型人才培养的需要，通过对专业体系“瘦身、长高、变强”，大力促进人才跨学科、跨专业交叉培养，强化科教、产教、医教协同育人，提升专业内涵发展能力。

人民网：今年招生计划有无增减？招生专业有无变化？

山东大学：2021年学校计划招收普通本科 10250 人，其中，济南和青岛校区为同一院校代码10422，共计招收本科生 6950人；威海校区拥有独立的院校代码19422，招收本科生 3300人。考生填报志愿时分别填报、分别录取。学校共有95个本科招生专业，包括58个国家一流建设专业和13个战略新兴专业，其中济南和青岛校区按44个招生专业（类）进行招生，威海校区按19个招生专业（类）和7个中外合作办学专业进行招生。

2021年学校新增密码科学与技术、储能科学与工程、机器人工程3个战略新兴本科专业。其中，密码科学与技术为新增审批本科专业，山东大学成为全国首批设置该专业的高校。

密码科学与技术专业面向国家密码技术与信息安全重大战略需求，依托山东大学密码数学传统优势，以中国科学院院士王小云和长江学者特聘教授王美琴为专业带头人，致力于建设具有国际水准的密码理论与技术人才培养平台，培养适应国家和区域安全需求、引领科技发展，具备解决密码前沿理论问题、密码系统设计与安全性分析能力的一流复合型创新人才。

储能科学与工程、机器人工程两个新工科专业，融合传统工科专业与新兴学科，自动化、动力工程、电气工程、化学工程、工程管理等多专业深度交叉融合，采用国际化办学、全过程创新实践、校企协同育人等多种培养方式，强化现代化应用型人才培养。

人民网：山东大学有什么学校特色人才培养途径和自身优势吗？

山东大学：山东大学充分发挥学科门类齐全、强势学科丰富的强大优势，先后开设了 “泰山学堂”“尼山学堂”“齐鲁医学堂”和“崇新学堂”，将因材施教的理念和模式应用于基础理科、人文学科、医学学科、工学学科的拔尖创新人才培养中。四大学堂在管理体制机制、人才培养目标和培养规格、优秀学生选拔和流动机制、优秀教师聘任和考核、教学内容和教学方法改革等方面努力探索，建立了包括学院制、荣誉课程、荣誉学位等为主要内容的拔尖学生培养体系。

学校还设有卓越工程师、卓越医生、卓越法律人才、卓越新闻传播人才等人才培养实验班。同时设有中文（闻一多班）、数学（潘承洞班）、物理（王淦昌班）、化学（邓从豪班）、生物（童第周班）、生命科学与技术（曾呈奎班）六个国家人才培养基地，以及尼山学堂、金融数学与金融工程（彭实戈班）、文史哲、材料科学与工程、生物医学工程等校级人才培养基地。

学校为基地班学生制定个性化的培养方案，实行导师制，引进国际化课程、国际化教师和国际化教材，营造国际化氛围，提供比例较高的推荐免试研究生名额，为培养基础扎实、创新能力强的精英人才创造条件。

在双一流建设新形势下，学校顺应新文科、新工科、新医科建设要求，不断依托自身学科优势，主动适应社会发展对于复合型人才培养的需要，通过对专业体系“瘦身、长高、变强”，大力促进人才跨学科、跨专业交叉培养，强化科教、产教、医教协同育人，提升专业内涵发展能力。累计推出英语+法学、英语+国际政治、护理+工商管理、公共管理+信息、国际政治+国际经济与贸易、英语+国际贸易等6个双学位项目，10个辅修学士学位和44个微专业项目，充分满足了学生对于跨学科、跨专业学习和个性化发展的需求。

人民网：请问山东大学转专业政策和奖助学金政策是怎样的？

山东大学：本科生在大一下学期和大二上学期各有一次转专业学习的机会。为贯彻落实以学生发展为中心和因材施教的教育理念，转专业实行“转出无限制，转入有要求”的方式。除部分特殊招生类别的考生外，学校不再统一规定其他报名条件；取消了学校统一组织的资格考试，学生可自由申请，由各学院自主确定选拔方式、考核内容及录取标准，在规定时间段内完成选拔录取工作。

国家、学校以及社会各单位、团体和个人为山东大学设立了多种奖励项目，在精神激励的同时给予相应的物质奖励。为提高家庭经济困难学生综合素质，培养全面发展的高素质人才，学校全力打造具有山大特色的素质提升工程——“添翼工程”。经过多年探索，“添翼工程”已经发展成为涵盖心灵力量、阳光心态、学业导航、实践体验、就业无忧等 5大模块 40余项培训课程的系列助学育人培训项目，3万余名家庭经济困难学生从中受益。

(责编：温璐、熊旭)