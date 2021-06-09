记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

东北财经大学始建于1952年，学校以“培育卓越财经人才，服务经济社会发展”为使命，是一所突出经管学科优势与特色，经、管、法、文、理等多学科协调发展的研究型大学。多年来，学校着力推进精致东财建设，学科专业追求精品，教学科研和管理服务追求精益，师资队伍追求精锐，人才培养追求卓越，将环境育人理念贯穿校园建设始终。

人民网：学校的发展特点、特色重点体现在哪个方面？特别是学科及专业的发展特色有哪些？

东北财经大学：在现有各学科中，财政学、产业经济学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“国家级特色重点学科”，数量经济学为国家重点（培育）学科，应用经济学、统计学、工商管理、公共管理、管理科学与工程、理论经济学6个一级学科入选为辽宁省高等学校一流学科A类。在教育部组织的全国第四轮学科评估中，我校应用经济学评估结果为A，进入全国2%-5%行列；工商管理评估结果为A-，进入全国5%-10%行列；统计学评估结果为A-，进入全国5%-10%行列；管理科学与工程评估结果为B+，进入全国10%-20%行列。在教育部公布的基础学科拔尖学生培养计划2.0基地（2020年度）名单中，学校“经济学拔尖学生培养基地”成功入选。

学校现有6个一级学科博士后科研流动站、6个一级学科博士学位授权点、42个二级学科博士学位授权点（含自主设置16个）、10个一级学科学术型硕士学位授权点、73个二级学科硕士学位授权点（含自主设置18个）。在学校开设的41个本科专业中，有9个国家级特色专业（会计学、金融学、工商管理、财政学、统计学、税务、保险学、工程管理、旅游管理）；经济统计学、财政学、金融学、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学、财务管理、劳动与社会保障、电子商务、旅游管理、经济学、税收学、金融工程、国际经济与贸易、法学、应用统计学、管理科学、房地产开发与管理、资产评估等22个本科专业入选国家级一流本科专业建设名单。截至目前，学校获批省级以上一流本科专业建设点共29个，占全部本科招生专业的70.73%。

人民网：学校如何拓展学生的国际化视野？学校国际化办学发展状况如何？

东北财经大学：东北财经大学早在20世纪80年代即开始实质性国际交流，于1994年启动中外合作办学，并逐步形成“高标准、国际化”的办学思路。经过三十余年的探索与实践，学校系统引进国外先进的大学教学管理模式，充分利用校内外和国内外的教学资源，逐步实现教学语言国际化、教材选用国际化、课程体系国际化、学生来源国际化、教师资源国际化、教学管理方式国际化，并不断发展实施交换学生项目、师资交换项目，开发国际合作科研平台，提升国际化办学质量与水平，在国际交流合作的广度、宽度、深度上逐步提高。

学校有1个中外合作办学机构——萨里国际学院开展“留学不出国”的全日制本科与研究生教育。有6个分别与加拿大西安大略大学、澳大利亚科廷大学、英国厄尔斯特大学合作的中外合作办学项目（其中与英国厄尔斯特大学合作的金融学专业、会计学专业为双学位“4+0”模式）。与美国霍夫斯特拉大学合作开展的境外办学项目是我国首批在美国境内向美国大学生授予中国大学文凭的境外办学项目。建立了包括本科、硕士和博士研究生学历教育（含英语授课项目），长短期汉语、商务汉语进修非学历教育在内的来华留学生教育管理体系，设有汉语国际教育专业硕士学位点。与美国南缅因州立大学、荷兰南方应用科技大学、斯洛伐克马杰伊贝尔大学合作共建孔子学院。截至目前，学校与世界25个国家和地区的124所高等院校、9个国际机构建立了不同形式的友好合作关系，与其中50余所大学开展着长期稳定的交往合作，并与中国留学服务中心合作共建出国留学培训基地。

学校是国内首家参与并获得“中外合作办学质量认证”的高校，牵头构建了中英合作办学联盟，作为教育部试点高校获得来华留学教育质量认证，是中国政府奖学金来华留学生、孔子学院奖学金的接收院校及孔子学院专职教师储备学校，是美国特许金融分析师协会（CFA）大学项目合作伙伴，会计学专业通过全球三大会计师公会之一的澳洲会计师公会（CPA Australia）的全面认证，萨里国际学院工商管理、旅游管理两个双学位专业获得国际商学院协会AACSB认证。

人民网：学校就业和学生升学情况能介绍一下吗？

东北财经大学：2020届就业的毕业生之中去除升学和出国出境的毕业生，其余毕业生行业去向与我校的专业特色高度相关，金融业、IT业、租赁和商业服务业受到毕业生的普遍欢迎。

毕业生有530人考取国内大学的研究生，其中考取“双一流”高校271人（51.13%），考取东北财经大学184人（34.72%），其它高校75人（14.15%）。

2020届本科毕业生选择出国/出境的人数是420人，较2019届（511人）有明显减少。毕业生留学的选择以英国（206人）、澳大利亚（84人）、美国（57人）为主，占全部去向的82.61%。

人民网：今年的招生录取规则有哪些需要注意的？

东北财经大学：对于有意愿报考东北财经大学的考生，关于学校招生章程中的录取规则，需要注意的是：

第一，调档比例。顺序志愿投档的批次，投档比例原则上控制在120%以内。按平行志愿投档的批次，投档比例原则上为100%。学校调档比例根据各省份志愿模式和生源情况进行调整；实行平行志愿省份的进档服从专业调剂考生，符合相关规定并无专业受限情况，均予以录取。

第二，对按专业（类）报考的高考综合改革省份（包含浙江省、山东省、辽宁省、河北省、重庆市），学校按投档专业志愿录取。

对非高考综合改革省份和按专业组报考的高考综合改革省份，学校专业录取采取“分数优先”的规则，无“专业级差”，以高考文化课总成绩作为划分专业的标准。

高考文化课成绩相同时，按以下顺序优先录取：

（1）教育部和各省份规定享有高考加分或降分政策的考生；

（2）教育部规定享有“优先录取”政策的考生；

（3）专业志愿靠前的考生；

（4）单科成绩较高的考生【文科或“3+1+2”模式按专业组报考的高考综合改革省份历史学科类，按照语文、数学、外语；理科或“3+1+2”模式按专业组报考的高考综合改革省份物理学科类，按照数学、语文、外语；无文理分科（“3+3”模式按专业组报考的高考综合改革省份）按语文、数学、外语；部分专业按照外语、语文、数学，该部分专业含日语、商务英语、国际经济与贸易、会计学（国际商学院专业）、金融学（国际商学院专业）、中外合作办学专业和项目。】

第三，对内蒙古进档考生采取招生计划1:1范围内按“分数优先”的规则录取，若有退档，不进行顺延录取。

第四，对实行“3+3”模式的高考综合改革省份，管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理、房地产开发与管理、计算机科学与技术专业选考科目要求物理，统计学、应用统计学专业选考科目要求物理或化学或生物，其他专业均无选考科目要求；对实行“3+1+2”模式的高考综合改革省份，管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理、房地产开发与管理、计算机科学与技术专业首选科目要求物理，其他专业首选科目要求物理或历史均可，所有专业再选科目均不提要求。

第五，中外合作办学专业、中外合作办学项目无专业志愿不予录取，要求考生英语成绩115分（含）以上（英语满分不是150分的省份，按满分的76.6%进行折算），录取后首年强化英语学习，升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。

平行志愿录取模式下，考生进档后被退档，对考生影响很大。因此考生和家长在志愿填报时，一定要仔细阅读学校的招生章程，熟悉规则，如有疑问要及时与高校联系，以减少风险增加录取机会。

人民网：有些学生因对专业缺乏了解，导致选择不当，是否学生有学习其他专业机会？

东北财经大学：为规避考生因对专业不了解而出现的盲目报考问题，东北财经大学推行大类招生。学校有24个专业按9个专业大类进行招生（具体招生专业及大类以各省公布为准），大类招生有利于增加考生专业选择机会，减少考生填报志愿盲目性有，更利于按需培养人才，促进学生更好地完成学业。被专业大类录取的学生在大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。

学生入学后如果对专业不满意，学校允许转专业。主要为两种方式：以高考成绩转专业和以大学一年级必修课成绩转专业。（高考文化课成绩位于学校在学生所在省份分科类招生计划数前10%且第一学期所修课程全部及格的学生；第一学年培养方案中必修课成绩排名本专业前20% 的学生；应征入伍退役复学后的学生）。具体转专业政策看学生处网站——规章制度。

此外，学生还可以通过辅修或双学位学习其他专业课程。学生可以在大学二年级下学期辅修第二专业或参加第二学位教育，辅修专业包括会计学、金融学、商务英语；双学位教育专业包括金融学、法学、商务英语。辅修第二专业单独颁发辅修证书，第二学士学位教育由学校单独颁发校内第二学士学位证书；在申请前各个学期均能顺利修完应修学分，必修课平均分数不低于75分（含75分），并且没有期初重考或重修记录。

人民网：能给学生在选择院校和专业方面提一些建议吗？

东北财经大学：从个人生涯发展规律看，选择决策因人而异，具有明显的独特性、差异性以及变化属性，考生应秉承自身价值诉求，依托兴趣，立足理想审慎理性自主选择。于考生而言，不断提高与时代发展和事业要求相适应的素质和能力，担当并忠诚于选择最具有更重的人生意义。

(责编：温璐、熊旭)