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教育部会同有关部门全力保障2021年高考安全平稳举行

2021年06月03日09:13 | 来源：新华网
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原标题：教育部会同有关部门全力保障2021年高考安全平稳举行

　　新华社北京6月2日电 记者6月2日从教育部获悉，2021年全国高考报名人数1078万，比去年增加7万。教育部会同公安部、国家卫生健康委等有关部门，部署各地严格做好高考安全、考试防疫、招生录取等各项工作，确保实现“平安高考”目标任务。

　　据介绍，教育部会同各地全面梳理考试管理的安全风险，细化工作措施，严格工作标准。特别是严守试题试卷安全生命线，强化制卷、运送、保管、分发、回收等关键环节保密管理。

　　与此同时，有关部门依据刑法、治安管理处罚法等法律法规，开展打击考试作弊等专项行动，严厉打击“组织考试作弊”等“助考”犯罪活动；采取多种检测手段，防止各种作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

　　疫情防控常态化背景下，教育部指导各地严格落实健康登记、卫生消毒、隔离设施等防疫措施，保障考生和考务人员安全健康。针对近期个别地区疫情情况，教育部会同国家卫生健康委进一步细化防疫组考方案。

　　针对6月部分地区将进入台风、洪涝等灾害多发期，教育部会同国家气象局、中国地震局等部门密切分析研判高考期间极端天气、自然灾害等预警信息，加强应急演练，确保对突发情况能够快速反应、稳妥处置。

　　此外，开展高考“护航行动”。会同中央网信办、公安部等部门集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等专项行动。各地已排查清理虚假仿冒教育考试机构公众账号360余个。招生录取期间，还将开展招生预警或案例宣传，提醒考生和家长避免上当受骗。（记者余俊杰）

(责编：温璐、熊旭)

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