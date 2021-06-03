原标题：今年高考考生将首次刷脸进考场

2021年北京高考在即，北京教育考试院有关负责人提醒，有些考点校名字容易混淆，考生要看清准考证，不要因混淆名称而走错考点校或考点校小区，确保按时参加考试。

有些考点校的名称只是一字之差，容易混淆。考生要细心分辨清楚，重点看清考点校的地址，比如北京育才学校在西城区，北京市育英学校在海淀区；北京市第十一中学在东城区，北京市十一学校在海淀区。考生要看清准考证上的信息，提前了解考点所在位置。

一些考点校有多个不同小区，考生要仔细了解自己要到哪个校区参加考试。如中国人民大学附属朝阳学校考点设在东校区、北京市第八十中学考点设在望京校区，北京工业大学附属中学考点设在富力城校区等。

对同一所大学的不同附中考点，考生也要辨清。如西城区的北京师范大学附属中学、北京师范大学第二附属中学、北京师范大学附属实验中学，海淀区的北京师范大学第三附属中学。为防止走错考点，考生要提前了解具体位置，到达考点后要核对准考证上的考点名称与学校校牌上的名称是否一致。

一些考点校分高中部和初中部，高考考点一般设在高中部。如对外经济贸易大学附属中学考点就设在高中部，北京市和平街第一中学考点设在和平街高中校区。

北京教育考试院高招办有关负责人提醒，一般情况下，考生是在本校的考点参加考试。考生要清楚自己是在哪个区报考的，就能避免错误前往其他区考点。考生可在考试前熟悉考点所在位置，科学合理设计出行方式及路线，提前安排好出行时间，每科开考前至少提前半小时到达考点。（记者 武文娟）

部分易走错考点校、易混淆考点校名单及地址

北京市第十一中学：东城区金鱼池西街1号

北京市十一学校：海淀区玉泉路66号

北京市通州区潞河中学：通州区新华南路135号

北京市通州区运河中学（西校区）：通州区梨园镇京洲中街1号院

中国人民大学附属中学：海淀区中关村大街37号

中国人民大学附属中学朝阳学校（东校区）：朝阳区太阳宫南街8号

北京市育才学校：西城区东经路21号

北京市育英学校：海淀区万寿路西街11号

北京师范大学附属中学：西城区南新华街15号

北京师范大学第二附属中学：西城区新街口外大街12号

北京师范大学第三附属中学：海淀区北三环中路甲36号

北京师范大学附属实验中学：西城区二龙路14号

北京市第十二中学：丰台区益泽路15号十二中高中部

北京市第十二中学钱学森学校：丰台区万源南里甲43号

(责编：温璐、熊旭)