原标题：今年高考考生将首次刷脸进考场

高考在即，考试过程中往往会发生一些特殊情况，考生如果遇到这类特殊情况该怎么处理？北京教育考试院有关负责人提醒，考生考试中如果遇到一些预想不到的特殊情况，不要着急。

丢失身份证或忘记携带身份证怎么办？身份证是考生参加考试的必要证件。如临考前不慎丢失，考生应立即向户籍所在地派出所申办临时身份证，持临时身份证参加考试。如考生忘记携带身份证，须在考前向监考教师报告，经考点领导小组批准可先参加考试，但在下场考试前要向监考教师交验身份证。

考生走错考场或交通堵塞，不能按时到达考场怎么办？考试前一两天，考生应先熟悉考点周边环境，计算到达考点和考场所需时间。考试当天出发时间要留有余地。遇到交通堵塞，可出示准考证求得交通部门和交通警察的帮助。

近年来几乎每年都有这种情况，只要是求助于交管部门的考生一般都能得到帮助。因此，考生遇到这类情况，不要惊慌失措，应该积极地寻求帮助。各科目开考15分钟后，考生不得进入考点参加当科目考试。

考试期间考生患疾病或遇有交通事故怎么办？由于高考及其他有关专业的加试都不允许补考，因此遇有这种情况，考生如不能坚持，应尽最大努力参加考试。如不能按时参加考试，就等于放弃了这次机会。

考场上不舒服怎么办？考生呕吐、腹泻、晕厥、抽筋、急于上厕所等情况的发生大多是由于紧张。一旦出现，考生应立即举手示意监考教师，由监考教师酌情处理。一般情况下考生可在监考教师陪同下临时离开考场，由医务人员进行紧急处理，如身体允许，考生可继续应考，但考试时间不延长。不能坚持考试等于放弃本科目的考试机会，不予补考。

试题印刷出现纰漏怎么办？开考前，考生要看清监考教师在黑板上写明的试题册页数，然后认真、仔细地通览全卷，注意检查是否有缺页、漏印或字迹不清等现象。如遇此类情况，考生应及时向监考教师声明，由监考教师用备用卷替换。

试题册和答题卡出现问题怎么办？根据考场规则，开考前考生会有几分钟时间检查自己的试题册及答题卡是否符合要求。如考生觉得有问题，可利用这段时间向监考教师示意，由监考教师查验并负责解决。开考后一律不得更换答题卡和试题册。（记者 武文娟）

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