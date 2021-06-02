北京理工大学马克思主义学院—-北京理工大学附属中学大中小学思政课一体化建设共建基地揭牌。郭晓楠摄

人民网北京6月2日电 1日，由北京理工大学附属中学（下称“北理工附中”）、北京理工大学马克思主义学院共同主办的“大中小学思政课一体化建设共建基地启动仪式暨同上一堂课”活动在北理工附中举办。

北理工附中党委书记赵欣在致辞时表示，在新的历史时期，学校将扎实开展党史学习教育，加强党组织对思政课教育教学的领导，以共建基地为载体，加强和北理工的沟通交流，落实大中小学思政课一体化建设。“我们要为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而不断努力，用实际行动致敬中国共产党成立一百年。”

北京理工大学马克思主义学院党委书记刘存福指出，大中小学思政课内容侧重点各有不同，但核心都是育人、育社会主义建设者和接班人，整个过程需要一脉相承。北京理工大学马克思主义学院与北理工附中携手开启思政大课合作与发展新征程，对于更好落实立德树人根本任务具有重大意义。

活动现场，来自北理工附中、北京理工大学的教师代表分别围绕《没有共产党就没有新中国——“中国共产党执政是历史和人民的选择”》《没有共产党就没有新中国——“长征故事”》等话题，进行了主题演讲。北京市海淀区教师进修学校副校长申军红、北京大学附属中学原校长康健等五位专家进行了现场点评。

据有关负责人介绍，此次观摩研讨活动，进一步强化了思政课教师探索新时期思政课教学的改革意识，为大中小学思政课一体化建设奠定了良好的基础。（于新怡、实习生郭晓楠）

北理工附中高一（5）班教师李伟伟正在进行课堂教学展示。郭晓楠摄

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