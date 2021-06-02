人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

党史学习进课堂

“大中小学思政课一体化建设”共建基地在北理工附中揭牌

2021年06月02日16:00 | 来源：人民网-教育频道
小字号

北京理工大学马克思主义学院—-北京理工大学附属中学大中小学思政课一体化建设共建基地揭牌。郭晓楠摄

人民网北京6月2日电 1日，由北京理工大学附属中学（下称“北理工附中”）、北京理工大学马克思主义学院共同主办的“大中小学思政课一体化建设共建基地启动仪式暨同上一堂课”活动在北理工附中举办。

北理工附中党委书记赵欣在致辞时表示，在新的历史时期，学校将扎实开展党史学习教育，加强党组织对思政课教育教学的领导，以共建基地为载体，加强和北理工的沟通交流，落实大中小学思政课一体化建设。“我们要为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而不断努力，用实际行动致敬中国共产党成立一百年。”

北京理工大学马克思主义学院党委书记刘存福指出，大中小学思政课内容侧重点各有不同，但核心都是育人、育社会主义建设者和接班人，整个过程需要一脉相承。北京理工大学马克思主义学院与北理工附中携手开启思政大课合作与发展新征程，对于更好落实立德树人根本任务具有重大意义。

活动现场，来自北理工附中、北京理工大学的教师代表分别围绕《没有共产党就没有新中国——“中国共产党执政是历史和人民的选择”》《没有共产党就没有新中国——“长征故事”》等话题，进行了主题演讲。北京市海淀区教师进修学校副校长申军红、北京大学附属中学原校长康健等五位专家进行了现场点评。

据有关负责人介绍，此次观摩研讨活动，进一步强化了思政课教师探索新时期思政课教学的改革意识，为大中小学思政课一体化建设奠定了良好的基础。（于新怡、实习生郭晓楠）

北理工附中高一（5）班教师李伟伟正在进行课堂教学展示。郭晓楠摄

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

推荐阅读
专访北京市委教育工委副书记李奕
　　编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
新高考对高校招生有何影响？招办主任这样说
　　编者按：2021年全国高考将于6月7日起正式拉开大幕。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部