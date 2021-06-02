原标题：小小红军讲解员：追寻红色足迹，传承红色基因

夏日午后，微风习习，井冈山小学的红色文化长廊里，来自井冈山中学初一一班的余梓洋声情并茂地讲述着太姥爷谢桂标当年参加革命的故事。

“清晨，黄洋界被浓雾笼罩，敌人刚深入竹林十几步，一声惨叫划破清晨的宁静，原来是一个敌人中招了……后来的故事就是黄洋界上炮声隆，报道敌军宵遁。”

余梓洋所说的“中招”正是战士们精心布下的马蜂窝和竹钉阵，凭借易守难攻的地形和丰富的毛竹资源，红军取得黄洋界保卫战的胜利。

3岁时，因为想帮生病的妈妈在井冈山革命博物馆做义务讲解，满怀好奇的余梓洋第一次戴上了小麦克风。

“能得到那些来自全国各地的爷爷奶奶、叔叔阿姨和大哥哥大姐姐们的点赞，我特别开心。”她说。一颗讲述红色故事，传承红色基因的种子就此埋下。

小学一年级，余梓洋课间来到校长张青云的办公室，毛遂自荐加入小红军宣讲团。经过几次试讲和培训，她顺利成为宣讲团的一员。

5年来，她和宣讲团一同成长。从最开始的6个人，到现在的30多人，宣讲团的成员不断增加，同学们参与红色讲解的热情高涨，其中不乏革命烈士的后代：六年级的陈欣言、四年级的石夏嘉和三年级的周煜菡。

为提升宣讲团成员的讲解能力，学校定期培训并开展实战演练，力求精确到每个细节，包括一句简单的开场问候和一个标准的少先队员敬礼。

伴随成员们专业能力的提升，他们的讲解半径也逐渐扩大。每逢节假日，成员们便来到各景点为游客义务讲解。

从课堂，到红色文化长廊，再到茨坪革命旧址群，平日训练有素的小讲解员们面对游客毫不怯场。换上校服，系上红领巾，戴上扩音器，操一口字正腔圆的普通话，饱含深情地讲述那段历史。

“他们被游客称为井冈山上戴红领巾的‘小百灵’。”校长张青云说。

红色故事传承吟诵，红色讲解步履不停。在毛泽东同志旧居内的“党指挥枪雕塑”前，12岁的讲解员许煜宸给游客们讲述“支部建在连上”的故事。

“毛委员说，红军之所以艰难奋战而不溃散，支部建在连上是一个重要原因……”游客纷纷驻足聆听，并不时举起手机和相机拍摄录像。

“他能将这段故事讲得这么清楚，证明他投入了很长时间去学习。”来自广州的71岁老人王乐平眼里泛着泪花。

午后的茨坪革命旧址群里，余梓洋带领一群来自井冈山实验学校的小学生演唱《团结就是力量》。

暴雨如注，孩子们纷纷躲到屋檐下等待雨停。伴随雨水敲击地面的节奏，孩子们三五成群，一遍遍重复着刚刚学会的那句“团结就是力量。”

雨停了，孩子们排队有序离开。在这片红色沃土长大的他们，早已流淌着红色血液，许多年后，他们会把发生在这里的故事讲给更多的游客。（记者郭丰庆 彭昭之 张欢）

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