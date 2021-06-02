原标题：“红色小小故事员”上海掀起“红色声浪”

获奖代表受表彰。 中福会少年宫供图

中新网上海6月1日电(记者 陈静)“从星火燎原，到万里长征，无数革命英雄，用手中的火种，心中的信仰，脚下的力量，书写了一段段不可忘却的峥嵘岁月……”1日，“红色小小故事员”们稚嫩而响亮地讲述着与革命精神、抗疫先锋、科学攀登等相关的生动故事。

在“红色声浪”中，“致敬百年时代‘童’行”——上海少年儿童‘红色声浪’情景讲述展评活动”总结表彰会在中福会少年宫举行。

孩子们的表演声情并茂。 中福会少年宫供图

此次活动由上海市精神文明建设委员会办公室、上海市文化和旅游局、中国福利会共同主办。今年3月，“红色声浪”情景讲述展评活动正式启动，吸引了众多少年儿童和家庭积极参与。截至4月底，组委会共收到了500多份征集作品，百名“红色小小故事员”在评选中脱颖而出。

现场，在“行进式”观演模式中，百名“红色小小故事员”跟随着主持人切换于不同历史时期的场景间，分享着充满时代感的经典故事，人、景、情交融中，一幕幕历史再现，直击心灵。

每一个英名，都有一段可歌可泣的战斗故事。上海小学顾清岚讲述的“金色的鱼钩”，带领听众穿越到漫漫长征的峥嵘岁月。“红军不怕远征难，万水千山只等闲……”一首气势磅礴的“七律长征”，每个孩子都诵读得格外响亮。

少先队员深情讲述。 中福会少年宫供图

当革命胜利的号角吹响、天安门上的白鸽飞翔之时，还有千千万万的仁人志士在不懈努力斗争。嘉定区真新小学杨佳慧声情并茂地讲述着“绣红旗”的故事，现场同龄人瞬间被带入到阴暗潮湿的渣滓洞。

改革开放是什么？亲子家庭代表陈瑜、李陈静依母女在“改革新风”中这样讲：“让我们的每个日子，都像飞轮似的旋转起来，让我们的生命发出最大的能量！”当天，一场场沉浸式的穿越之旅酣畅淋漓，却让现场听众意犹未尽。

“红色声浪”情景讲述展评活动是对上海青少年红色文化品牌的有益探索。 中福会少年宫供图

据介绍，作为2021年上海市民文化节的青少年活动项目之一，“红色声浪”情景讲述展评活动是对上海青少年红色文化品牌的有益探索。上海市精神文明委员会办公室方面表示，采用“孩子讲给孩子听”的党史教育创新学习方式，让讲好讲活百年党史成为少年儿童最鲜活、最生动、最感人、最有说服力的现实教材和精神养分。

“红色巴士”巡讲少年团同日正式成立。全场百名“红色小小故事员”共展歌喉，跃动手势舞。据悉，今后，逢节假日，百名“红色小小故事员”将参与红色巴士巡讲、岗位实训和志愿者服务等活动，在少年儿童中播下信仰的种子，燃起热爱中国共产党、热爱中国的精神力量。(完)

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