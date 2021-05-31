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“永远跟党走”——联大心理学学生记录老党员讲初心使命故事

2021年05月31日10:50 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月31日电 近日，北京联合大学师范学院心理学系学生党支部党员、积极分子参加安贞街道外馆社区“红色传承——老党员故事汇”启动仪式。北京联合大学师范学院副院长杨咏、安贞街道纪工委书记李晓群以及联合大学师范学院学生、社区老党员等60余人参加 。

启动仪式上，有着55年党龄的老党员汪皖东分享了自己多年的党员经历，使在座的青年党员学生深受感动。

启动仪式后，心理学系学生通过一对一视频采访，记录老党员讲述革命历史故事、入党的初心和使命，表达对党培育的感激之情和对青年学子的殷切期望。心理学系学生党支部书记张菊玲老师表示，在全党深入开展党史学习教育和全社会开展“四史”教育的当下，组织开展大学生采访老党员活动，形式新颖，意义重大，非常接地气，深受大学生欢迎，参与积极性高。通过活动，进一步铸牢当代大学生的爱国情、报国志，使青年学子不断从红色基因中汲取前进的力量，进一步筑牢理想信念，牢记责任与使命，坚定永远跟党走的决心和信心。

(责编：温璐、熊旭)

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