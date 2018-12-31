中国石油大学（华东）2019年新年贺词：改革创新再出发

岁序常易，华章日新。在迎来2019年第一缕曙光之际，我们谨代表学校，向全校师生员工及家属，向全体离退休老同志，向海内外广大校友，向所有关心、支持和帮助学校建设与发展的各界人士，致以诚挚的问候和新年的祝福！

2018年是改革开放40周年，也是学校建校65周年。在这个具有里程碑意义的一年里，新时代改革开放再出发的前进号角已经吹响，新时期学校守正出新、争创一流的序幕已经拉开。在这个承载石大人光荣与梦想的一年里，校友王启民被党中央、国务院授予“改革先锋”荣誉称号，国家天文台将国际永久编号第10410号小行星命名为“杨光华星”，庆祝建校65周年传承创新发展大会，向世界宣告了石大人继往开来、再创辉煌的坚定信心！

这一年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神和学校第十一次党代会精神，学习贯彻全国教育大会精神，落实全面从严治党要求，扎实推进高校党建工作重点任务落实，持续巩固巡视整改成果，进一步加强领导班子、干部队伍和基层党组织建设，党建思想政治工作和文化建设呈现新局面，为学校改革发展提供了坚强保证。

这一年，学校以发展为第一要务，以人才为第一资源，以改革为第一动力，补短板、抓重点、看长远，学校核心竞争力显著提升，高水平研究型大学建设步伐明显加快。

学科布局进一步优化。成立材料科学与工程学院、海洋能源与信息工程研究院、新能源研究院、新材料研究院、能源经济与政策研究院，“强化、拓展、升级”的学科发展总体思路有力推进。

人才培养质量不断提升。全面落实新时代本科教育工作会议精神，教育教学改革进一步深化，获得国家级教学成果奖4项；创新创业教育继续加强，成功举办首届“能源?智慧?未来”全国大学生创新创业大赛；毕业生就业质量进一步提高，离校就业率连续24年超过90%。学校在《一流学科建设高校人才培养质量排名》中位列第一。

科学研究实现新突破。首次获批国家自然科学基金创新研究群体项目，牵头承担国家重点研发计划项目1项，获批国家自然基金118项，新增科技部创新人才培养示范基地1个。“非常规油气开发教育部重点实验室”获准建设，筹备建设“深层油气地质与地球物理”重点实验室。到位科研经费6.6亿元，再创历史新高。科技成果获省部级以上奖励35项，其中，国家科技进步奖1项。

人才队伍建设取得新成绩。推进优秀人才引育工程，实施“光华学者计划”，新增包括“万人计划”领军人才在内的国家四青以上人才7人、省部级人才13人，2人入选全球高被引科学家名单，1团队入选首批“全国高校黄大年式教师团队”。构建人才汇聚的高地，举办首届“能源科学与工程”国际青年学者论坛，2018年来校交流的中国科学院、中国工程院院士达50余人次。

合作共建取得重大进展。教育部、山东省签署共建中国石油大学（华东）协议，部省共建为学校“双一流”建设提供实质性的重要支持。学校与中国石油天然气集团有限公司签署战略合作协议并取得实质性进展。校地合作进入崭新阶段，与青岛市的合作进一步深化，与东营市、胜利油田的油地校合作机制不断完善，与青岛西海岸新区合作建设古镇口科教园区。国际化战略不断推进，学校与德克萨斯大学奥斯汀分校共建石油能源国际合作联合实验室，新增高等学校学科创新引智计划（简称“111计划”）1项，国际合作交流进一步深化和拓展。

办学条件和教职工待遇持续改善。校园基本建设顺利推进，信息化建设进一步加强，附属幼儿园及专家公寓建设项目顺利实施，推进洗浴、洗衣进学生公寓，教职工待遇得到较大提高，各项管理、服务和条件保障不断加强。

凡是过去，皆为序曲。2018年学校发展取得突出成就，使得学校发展站上了新的起点，迎来了更加充满希望的2019年，开启了学校改革发展的新征程。

2019年是实施“十三五”规划、推进“双一流”建设承上启下的关键一年，是学校改革创新再出发的新起点。我们要以一流学科建设为主线，进一步优化学科专业布局，建立适应能源多元化、新一轮科技革命和产业变革的学科专业体系；以立德树人为根本任务，探索建立“学科、学位点、专业一体化”的人才培养模式和机制；以深化综合改革为动力，建立完善以追求卓越为核心的管理体制机制；以产学研协同创新为重要途径，落实和推进省部共建和校企、校地合作，强化国际化战略，加强顶层设计、推动跨界创新，大力推进学科融合、科教融合和校企融合发展，走依托行业、融入山东、面向全国、走向世界的“双一流”建设之路，向着石油学科世界一流、多学科协调发展的高水平研究型大学的办学目标奋力迈进！

砥砺奋进正当时，改革创新再出发。新的一年，让我们携手同行，坚定目标、团结奋斗，守正出新、追求卓越，在改革中奋进，在创新中发展，共同创造学校更加美好的未来！

(责编：王仁宏、曹昆)