兰州大学2019年新年贺词：凝心聚力引领发展 奋楫争先勇立潮头

乾坤一元始，天地万象新。值此辞旧迎新的美好时刻，我们代表兰州大学向全校师生员工和离退休老同志，向心系母校的广大海内外校友，向长期以来关心支持兰州大学改革发展的社会各界朋友，致以诚挚的问候和新年的祝福！

回望2018年，喜悦与振奋盈怀，欣慰与感慨铭心。兰州大学把人民对优质高等教育的期盼作为奋斗目标，把师生对美好生活的向往作为努力方向，坚持“讲政治、转观念、抓改革、补短板、强作风”，在管党治党中凝心聚力，在办学治校中引领发展，在深化改革中砥砺前行，想事、谋事、干事，心齐、气顺、劲足，扎根中国大地浓墨重彩地书写了新时代“双一流”建设的奋进之笔。

我们着力擦亮办学底色,遵照新时代党建总要求，实施思政工作质量提升工程，遴选建设34门“课程思政”示范课程，积极开展“三走进”活动，“1234”思政工作总思路深入人心，“大思政”格局不断完善。扎实开展“基层党建质量年”和“谋在深处、干在实处”作风建设年活动，成功入选“第一届甘肃省文明校园”，1个学院、3个党支部、1位党支部书记入选教育部“十百千万”工程，1名党员荣获全国百名研究生党员标兵。深化中央巡视整改“六看四查”，实现了校内巡察党委一届任期全覆盖。

我们贯穿不忘本来、面向未来，主动对接兰州市第五版城市规划，修编了校园建设总体规划，调整了各校区功能定位，着力做全做强榆中校区、做精做优城关校区，双区并进、协同发展。完成了榆中校区第二教学楼、第二实验楼、综合楼和55-56号学生公寓等10个项目的可研或备案立项。完成了各校区校园文化景观提升改造规划设计，校史展览馆、校友广场主体施工初步完成。

我们主动顺应国家创新驱动战略，服务甘肃转型发展绿色崛起和兰州城市功能完善，紧扣“生态”和“创新”，坚持交通、生活、生态优先，倡导提出了榆中盆地“生态创新城”建设规划，已成为地方党委政府的决策。突出田园、花园、校园、家园的“四园”和科创、文创、创智、创造的“四创”， “双一流”大学、兰州行政副中心、全省新的增长极“三篇文章”一起做。

我们主动服务国家战略和地方经济社会发展，深度参与子午工程研究、引力波研究、第二次青藏科考等重大活动，成立祁连山研究院、泛第三极生态环境和气候变化前沿科学中心、乡村振兴研究院等机构。积极开展“甘肃如何融入‘一带一路’”研究，为甘肃19个市县区编制了经济和产业发展规划，7份咨政报告被批示。持续深化兰白国家自主创新示范区建设合作，参与成立稀土功能材料研究院，举办稀土功能材料研究和产业发展研讨会、兰州自主创新高峰论坛。

我们不断增强师生的幸福感和获得感，对43栋学生公寓、留学生公寓、恪勤楼、图书馆等进行节能改造维修，加装外墙保温层、更换窗户、粉刷内墙，改造了学生公寓淋浴室、水房、卫生间等。一分部15-22号、二分部17号教职工公寓、医学教学实验楼等建设项目和人才公寓等完工并交付使用，加紧推进理工楼施工建设。

我们持续深化综合改革，完善了“十三五”8个专题规划，积极推进分类考核评价制度、教职工绩效考核、学院绩效考核、校院两级管理体制、后勤管理体制机制等“5+4”综合改革事项，后勤管理体制改革已落地见效进入内部装修阶段，有效激活了发展生机活力。编制了“双一流”、10个专项和7个学科群建设实施方案，凝练提出“兴文、厚理、拓工、精农、强医”的学科发展思路，分别获批4个和2个一级学科博士、硕士学位授权点。

我们坚持以本为本、落实立德树人，召开本科教育工作会议，开展教育教学思想大讨论，积极完善人才培养体系，深入推进教育教学改革。新增5个新工科专业和4个国家急需专业，获国家级教学成果奖2项、第四届高校青年教师教学竞赛奖4项、国家精品在线开放课程2门。在“互联网+”“创青春”等重大赛事中荣获国家级奖项17项，高水平武术队在国际大赛中勇夺桂冠，远方合唱团获全国大学生艺术展演一等奖。

我们坚持“近者悦、远者来”的人才工作理念，完善“稳、培、引”工作机制，优化制度体系、文化系统、保障条件和学术环境，建立了健康档案、医疗保健“绿色通道”、子女入学入园长效机制，提供一对一“保姆式配送”服务，用情用心、不拘一格延揽人才。1个团队入选“全国高校黄大年式教师团队”，21人次入选国家各类重大人才工程，引进副教授以上人才95人。

我们坚持自主创新能力提升，深入推进科研机制改革，自然指数排名居全球高校90位、国内高校16位，ESI总被引次数排名全球502位、国内高校27位。科研经费总额5.6亿元，较去年增长43.96%。获国家自然科学二等奖2项、技术发明二等奖1项，省部级一等奖2项、二等奖4项。在Science上发表论文1篇。获批颁布国家标准10项、地方标准11项，申请专利267件、登记授权专利232件。

“每一项事业，不论大小，都是靠脚踏实地、一点一滴干出来的”。2018年的每一份收获、每一份成绩、每一份幸福都凝聚了全校师生和广大校友、社会各界的辛勤汗水!人勤春来早，功到秋华实。展望2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党和国家的嘱托转化成自觉行动，把广大师生、校友和社会各界的期待变成价值追求，落实立德树人，深化综合改革，加快条件建设，促进内涵发展，全力以赴建设中国特色世界一流大学，以优异成绩迎接110周年校庆、献礼新中国成立70周年！

新的一年，祝大家万事如意、幸福安康！祝兰州大学欣欣向荣、桃李芬芳！祝我们伟大的祖国更加繁荣富强、安泰康宁！

(责编：王仁宏、曹昆)