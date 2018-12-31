天津大学2019年新年贺词：扬帆远航正当时 接力奋斗谱新篇

新元肇启，万象更新。在这辞旧迎新的时刻，我们代表天津大学并以个人的名义，向全校师生员工、离退休老同志、海内外校友和长期关心支持学校事业发展的社会各界人士，致以新年的祝福！

天道酬勤结硕果、春华秋实又一年。2018年是天津大学全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，是实现“新三步走”战略第一步目标和“十三五”规划承上启下的关键之年。全校师生凝心聚力、改革创新、砥砺前行，扎实开展各项工作，学校各项事业发展取得了新进展、新成绩。

2018年，学校坚守育人初心，着力培养一流卓越人才。全面深化本科教育综合改革，积极推进大类招生综合改革和精准宣传“双800”计划；持续推进新工科建设，成功举办国际新工科教育研讨会，成立全球首个新工科教育中心；成立教育部高等教育教学评估中心《华盛顿协议》国际事务办公室。天大学子在第四届中国“互联网+”大赛、威卢克斯国际建筑学生设计大赛等国际国内比赛中屡创佳绩、彰显风采。2018年，学校接受了教育部本科教学工作审核评估，专家组一致认为“天津大学上下呈现出一种开拓进取、追求一流、实事求是、团结奋进的精神面貌和氛围”。

2018年，学校深化人事制度改革，建设高水平教师队伍。全面深化人事制度改革，坚持引育并举。一年来，学校新增各类高层次人才92名，其中新增国家“万人计划”入选者3人，新增“长江学者”奖励计划入选者10人，新增“杰青”9人，新增“优青”6人。坚持以师德之优秀创天大之优，王静康院士团队入选首批“全国高校黄大年式教师团队”；6位一线教师荣获学校首届求是教学楷模奖教金。凯米·保德瑞教授成为我校第三位获得中国政府友谊奖的外籍教授。

2018年，学校持续优化综合性学科布局，进一步加强学科的交叉融合。坚持“强工、厚理、振文、兴医”的学科发展布局。成立医学部，全国首个智能医学工程专业开始招生，与天津市6家医院签署全面合作协议并正式挂牌成为天津大学附属医院，拓展医教协同“朋友圈”。与天津市共建人工智能学院，成立智能与计算学部，服务天津智港建设。成立分子聚集态科学研究院，促进学科交叉融合。获批4项人文社科重大项目，SSCI论文发表数量达225篇，新增2家CTTI来源智库，2家智库入选中国高校智库百强，人文社科不断壮大。

2018年，学校深化科研体制机制改革，切实增强科技创新能力。学校第三次科技工作会议成功召开。科研经费突破30亿元，创历史新高；发表SCI论文数量突破4000篇；学校申请国内专利3614项，1项获中国专利奖金奖。牵头立项国家重点研发计划项目8项，居全国高校前列；获批国家自然科学基金项目342项。我国地震工程领域首个国家重大科技基础设施-大型地震工程模拟研究设施落户天大；“海燕”刷新深海滑翔机工作深度的世界纪录；“天大智慧”助力港珠澳大桥的建设；合成生物学前沿科学中心作为教育部立项建设的7个前沿科学中心之一获批立项建设。

2018年，学校深化国际交流合作，进一步加强国际化办学。加快完善天津大学佐治亚理工深圳学院的各项办学条件，成立深圳学院首届联合管委会；与新加坡国立大学、福州市人民政府、福建省教育厅在福州签订合作办学事宜，天津大学-新加坡国立大学福州联合学院作为首个项目落户国际校区，培养全球卓越人才；积极服务国家“一带一路”建设，成立中国-东盟能力建设中心、中国-印尼智慧海洋中心,获批成立中国-东盟智慧海洋教育中心。

2018年，学校加强校园文化建设，营造良好的人文环境。天津大学杨柳青年画艺术传承基地落成开放，并获教育部“礼敬中华优秀传统文化”十大示范项目之一。成功举办首届大学文化高峰论坛、张太雷诞辰120周年纪念活动、纪念改革开放40周年系列活动等。成功召开天津大学校友总会会员代表大会，完成第七届理事会换届。

新年的钟声已经敲响。2019年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，按照第十次党代会擘画的发展蓝图，在建设“中国特色、世界一流、天大品格”社会主义大学的新征程上接力奋斗，续写北洋华章，再创事业辉煌！

衷心祝愿大家新年快乐、生活幸福、快乐安康！

(责编：王仁宏、曹昆)