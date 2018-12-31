北京邮电大学2019年新年贺词：改革开放创伟业 勠力同心谋新篇

老师们、同学们、校友们、朋友们：

岁序常易，华章日新。在这辞旧迎新的美好时刻，我们谨代表北京邮电大学党政领导班子，向兢兢业业、辛勤耕耘的全体教职工及家属，向朝气蓬勃、锐意进取的莘莘学子，向曾经为学校建设和发展做出贡献的离退休老同志，向心怀桑梓、情系母校的广大海内外校友，致以新年的问候和美好的祝福！向一直以来关心、支持北邮事业发展的各级领导和各界朋友，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施 “十三五”规划承上启下的关键一年。学校全面贯彻落实全国教育大会精神，圆满完成了教育部本科教学工作审核评估，深化人事制度及薪酬制度改革，大力加强人才队伍建设，召开了本科教育工作大会和科技工作会议。这一年，梦想与辉煌同在，改革与创新并行；这一年，我们凝心聚力、砥砺前行，乘风破浪、成绩斐然。

加强思想引领，党建和思政工作开新篇。统一思想、凝聚共识，成立了学校党建和思想政治工作研究会、网络舆情研究中心、社会主义生态文明研究中心、中国网络扶贫理论与政策研究中心，党建和思想政治工作取得了新成效。多项课题获全国党建研究会、北京高校党建研究会、北京高校思想政治工作研究课题立项，2个党支部获评“全国党建样板支部”， 2个项目入选北京高校学习宣传贯彻党的十九大精神优秀项目，多项新闻作品获“中国高校校报好新闻奖”，多支团队分别入选首都高校师生服务“四个中心”功能建设“双百行动计划”社会实践团、“青年服务国家”首都大中专学生暑期社会实践百强队伍，“梦之翼”理论学习社团荣获“首都高校学习习近平新时代中国特色社会主义思想十佳理论社团”称号。

强化创新创业品牌，人才培养创造新模式。打造“三级三类四维”的双创课程体系，成立叶培大双创实验班，建设校级双创精品课程，新建多项在线开放课程项目。多项成果获评市级教学成果奖，多项教改立项获国家级“新工科”教改项目，27项获教育部产学协作育人项目。学校入选国家级创新人才培养示范基地；在学科竞赛获奖方面，全年共计1496人次获得各类竞赛奖励。天枢战队在HITB CTF全球总决赛获得全球第二名。创新创业工作持续高水平推进。在第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中，学校创业团队荣获全国总决赛亚军，并获大赛金奖，创下历史最好成绩。

服务国家重大战略需求，科研工作实现新发展。2018年，又一批国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家社科基金、国防科研项目等获得立项支持，科研项目新立项943项，科研工作再上新台阶。首次获批军委科技委基础加强项目、领域基金重点项目；国家社科基金重大研究专项项目和国家艺术基金项目实现双突破。科技成果获奖40项，“热点区域高容量无线网络的协同自组织技术及应用”成果获得国家技术发明奖二等奖；“高效融合的超大容量光接入技术及应用”成果获得国家科学技术进步奖二等奖。

学科建设开启新征程，师资队伍建设取得新进展。全面推进学校“双一流”建设进入快车道，发挥一流学科建设引领作用。学校在USNews2019世界大学计算机科学排行榜中排名全球第20，国内第6。入选首批网络空间国际治理研究基地；网络与交换技术国家重点实验室许昌基地落成；筹建北京邮电大学创新研究院，打造科研体制机制创新基地。启动1551校内人才支持计划、启动深化人事制度及薪酬制度改革工作。成功引进2名院士受聘我校“双聘教授”岗位。

教育国际化稳步推进，努力开创办学新局面。2018年新增全球合作学校15所，本科生参加出国（境）交流人次较2017年增长152%，全英文授课课程数量较2017年增长40%。“物联网基础理论与关键技术学科创新引智基地”成功获教育部、国家外国专家局批准，成为我校第五个创新引智基地。在澳门科技大学成功建立我校“高等智能与网络服务学科创新引智基地”境外首个分基地。

打造美丽校园，着力提升师生获得感。积极推进沙河校区建设工作，图书馆项目投入使用。完成西土城路校区无线网全覆盖，稳步推进智慧校园全局数据库建设，初步实现教师个人主页的展示窗口，电子会议系统无纸化办公、手机虚拟卡扫码消费等功能逐步实现。

老师们、同学们、校友们、朋友们：

改革开放创伟业，百舸争流正当时。回顾成绩，催人奋进；展望未来，重任在肩。2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是我校实施“十三五”发展规划、推进“双一流”建设的关键一年。新时代提出新使命新要求新任务，要求我们必须有新气象新担当新作为。草木蔓发，春山可望。“崇尚奉献 追求卓越”的北邮人必将不忘初心、勇毅笃行，肩负起“传邮万里 国脉所系”的神圣使命，继续抓住并用好大有可为的重要战略机遇期，紧紧围绕学校发展的中心任务，凝心聚力促工作、勠力同心谋新篇，在“双一流”建设的时代春风里，在传邮万里的岁月征途上，谱写建设多科性、研究型、开放式、高水平信息科技大学的新篇章！

2019，让我们激流勇进！2019，让我们再铸辉煌！

衷心祝愿我们伟大的祖国国泰民安、繁荣昌盛！祝愿北京邮电大学勇立潮头、蒸蒸日上！祝愿大家新年快乐、幸福安康！

谢谢大家！

(责编：王仁宏、曹昆)