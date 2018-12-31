原标题：2018岁末，百年惊喜！夜空中有了一颗闪亮的“央美星”！

在中央美术学院百年校庆收官之际，由中国科学院国家天文台科学家发现的小行星获得了"央美星"的永久命名。自此，在宇宙苍穹中将永远闪耀着一颗属于我们百年美院人的璀璨的——"央美星"！

央美星星照我行！星光闪烁，中央美院人从此开启新百年征程！

这颗小行星是由中国科学院国家天文台施密特CDD小行星项目组于1999年10月14日发现的国际统一暂定编号1999TP18的小行星，获得国际永久编号第118418号。经国际天文学联合会小天体命名委员会批准，由国际天文联合会《小行星通报》第110635号向国际社会宣布，这颗小行星正式命名为“央美星”。

编号118418中的两个“18”分别代表1918，2018。

“央美星”的基本参数 空间轨道根数（J2000.0黄道及春分点） 吻切历元时刻：2019年4月27日0时（历书时） 轨道半长径：3.1658337 天文单位 轨道偏心率：0.1039420 近日点角距：127.46104度 升交点黄经：208.89785度 轨道倾角： 8.9107439度 平近点角： 206.75837度 绕日运行周期：5.63年 星等：14.7等

小行星是目前各类天体中少数可以由发现者进行命名并得到世界公认的天体，对小行星的命名严肃、唯一且永久不可更改，这使得能够获得小行星命名成为一项世界公认的、崇高的国际性永久荣誉。目前，全世界只有少数个人、集体或单位能够获得这种永垂史册的殊荣。作为中国最高美术学府，中央美术学院在过去的一百年里始终与国家同呼吸，与民族共命运，为人民服务，与时代同行。以中央美术学院的简称“央美”来命名小行星，是对中央美院百年来所取得的辉煌成绩的历史肯定与时代见证。

今夜，让我们仰望星空，领略“央美星”光芒的闪烁，明朝，让我们脚踏实地，在新百年征程上，传承弘扬“爱国为民，崇德尚艺”的优秀传统，“以大爱之心育莘莘学子，以大美之艺绘传世之作”。

(责编：袁勃)